VIDEO Directorul Aeroportului „Mihail Kogălniceanu“, acuzat că a condus beat maşina instituţiei

Artagea este acuzat de Palaz că era beat la volanul autoturismului care aparţine aeroportului, în sprijinul afirmaţiilor invocând două filmări postate pe Facebook de Daniel Suru. Totodată, liderul PMP solicită ministrului transporturilor demiterea directorului Aeroportului „Mihail Kogălniceanu”.



"Având în având în vedere filmările apărute în spaţiul virtual, realizate de către numitul Daniel Suru, angajat al Forţelor Speciale ale Poliţiei Române (conform profilului reţelei de socializare - Facebook), cer public ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, demiterea directorului Aeroportului Mihail Kogălniceanu, Bogdan Ionuţ Artagea, având în vedere faptul că din filmările menţionate, acesta a circulat în stare avansată de ebrietate. Este incredibil cum un şef al unui obiectiv de o importanţă naţională să meargă beat pe drumurile publice, punând în pericol vieţile cetăţenilor, mai ales ţinând seama de faptul că Aeroportul Mihail Kogălniceanu este un obiectiv strategic.



Totodată, solicităm ministrului de Interne, Carmen Daniela Dan, să dispună o anchetă în privinţa verificării faptelor care reies din filmările apărute în spaţiul virtual", se arată într-un comunicat transmis de Claudiu Palaz.



În replică, directorul Aeroportului a declarat că este diabetic şi nu consumă alcool, iar maşina stă la dispoziţia poliţiei pentru prelevarea de orice probe. "Eu nu neg că mă aflam la volanul maşinii şi nu neg nici veridicitatea imaginilor. Problema este că eu nu beau alcool deloc pentru că sufăr şi mă tratez de diabet. Maşina este în parcare, de ieri, nu a fost dusă la spălătorie, oricine poate să vină şi să preleveze probe. În imaginile surprinse se poate observa că am condus cam imprudent, dar realitatea este că am fost filmat când încercam să răspund unui apel telefonic fără să am montată casca hands-free, după ce ieşisem de la aeroport. Nu am găsit casca, am dezechilibrat volanul şi am ieşit puţin de pe asfalt, cu roţile de pe dreapta. Nu am periclitat integritatea nimănui. În rest, nu ştiu ce să comentez. Eu nu consider că trebuie să demisionez pentru aceste imagini postate. Să cerceteze poliţia", a declarat Bogdan Artagea pentru Agerpres.





Reprezentanţii IPJ Constanţa au demarat o anchetă încă de ieri când au fost solicitaţi prin 112 cu privire la acest aspect.

