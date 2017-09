Preşedintele Klaus Iohannis participă la deschiderea anului universitar la Constanţa

Începând cu ora 11.00, în Piaţa Ovidiu din Constanţa se va desfăşura, în prezenţa preşedintelui României, ceremonia de deschidere a unui nou an universitar. Evenimentul este organizat de către Primăria Municipiului Constanţa în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.



Accesul studenţilor şi a publicului în zonă se face începând cu ora 9.30, până la ora 10.30. Pentru evitarea aglomeraţiei şi crearea de ambuteiaje în trafic, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa va asigura transportul persoanelor care vor participa la acest eveniment, prin prelungirea liniilor de autobuze 42 şi 48 până la Poarta 1 (în intervalul orar 09.00-13.00). De asemenea, primăria Constanţa anunţă că se vor institui şi o serie de restricţii:



• în data de 2 octombrie 2017, reprezentanţii poliţiei rutiere vor stabili oportunitatea restricţionării traficului rutier din zonă în funcţie de valorile de trafic;

• accesul autovehiculelor în zona peninsulară a Constanţei (în intervalul orar 8.00 - 13.00) se va realiza prin prezentarea unui act de identitate din care rezultă că utilizatorul autoturismului domiciliază în zona afectată de restricţii (în cazul riveranilor), sau al unui permis de trecere - pass eliberat de autorităţile competente (pentru celelalte categorii de utilizatori ai autovehiculelor: invitaţi, jurnalişti, care de televiziune, autoutilitară care va monta instalaţia de sonorizare s.a.);

• maşinile care aprovizionează agenţii economici aflaţi în zona de siguranţă vor avea acces doar până la ora 7.00 a.m.;

• de asemenea, se va interzice accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranţă, cu excepţia autovehiculelor aparţinând instituţiilor publice/persoanelor invitate/ acreditate să participe la acest eveniment.

