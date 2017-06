Out Of Doors Fest 2017, festivalul rock de la Costineşti. Cine cântă în cele două zile

Trupa Coma la Out of Doors Fest 2017 Sursa Facebook ODF

A cincea ediţie a festivalului, Out Of Doors Fest 2017, aduce în faţa publicului trupe valoroase ale muzicii româneşti.

Out Of Doors Fest se desfăşoară în zilele de 4 şi 5 august 2017 (vineri şi sâmbătă), la White Horse Rock’n Roll din Costineşti, vis-a-vis de Teatrul de Vară.

„De-a lungul celor patru ani în care s-a desfăşurat, Out Of Doors Fest şi-a propus să se facă remarcat nu numai ca un festival de muzică, ci şi ca o oază de cultură originală, într-o încercare dârză de a reînvia spiritul tânăr şi energic al Costineştiului de altădată.

Out Of Doors Fest este un proiect construit pentru tineri, la care participă, în mod natural, toţi consumatorii de artă muzicală, de la vârste cât mai fragede, până la cele înaintate.

Este mai mult decât un festival de muzică, el reprezintă o formă de manifestare a spiritului liber şi creator, dorinţa de autodefinire şi reîmprospătare a legendei ce făcea din Costineşti unul dintre cele mai râvnite locuri de agrement şi bună dispoziţie, o oază de tinereţe şi vivacitate“, spun organizatorii de la clubul Doors din Constanţa.

Având ca reper experienţele anterioare, aceştia estimează că Out of Doors Fest 2017 este un eveniment al cărui public va depăşi 3.000 de spectatori, însemnând aproximativ 1.500 de participanţi/ zi.

Programul ODF 2017

Iată programul Out Of Doors Fest 2017 de la Costineşti:

Vineri, 4 august

Şuie Paparude

OCS

MACANACHE SI THE PUTREDS

E.M.I.L.

Argatu’ si romaN

Sâmbătă, 5 august

Alternosfera

Cristi Minculescu & IRIS

Trooper

Coma

Masterpiece – Tribut Metallica

Accesul la eveniment se va face începând cu ora 18.00. Ora de începere a concertelor este 19.00. Estimare oră de încheiere concerte: 2.00.

Biletele la vânzare anticipată costă 40 de lei/ zi până la 15 iulie, apoi creşte la 50 de lei/ zi după data de 15 iulie. Biletele se pun în vânzare la sediul Doors Club Constanţa (str. Traian nr. 68A), la terasa White Horse Rock’n Roll din Costineşti şi online pe: www.iabilet.ro

Informaţii se obţine pe outofdoorsfest.com (site-ul oficial al festivalului) şi pe www.doorsclub.ro.

„În vara aceasta, tu ştii unde va fi distracţia! Out Of Doors Fest, 4-5 august 2017, White Horse Rock’n Roll Costineşti – două zile de festival care reunesc unele dintre cele mai bune voci şi trupe din România. Vă aşteptăm să ne bucurăm împreună de atmosfera unui festival de top la care coordonatele de bază sunt: tinereţe, energie şi muzică bună la Costineşti!“, invită gazdele.

Istoric

Prima ediţie OODF a avut loc în parcarea Maritimo Shopping Center şi care s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile cu artiştii Zdob şi Zdub, Viţa de Vie, ROA, Timpuri Noi şi mulţi alţii, adunând aproximativ 2.000 oameni.



Cea de-a doua ediţie OODF s-a desfăşurat pe plaja Doors din Mamaia Nord, eveniment la care au luat parte, în 2 zile, peste 3.000 oameni şi unde au urcat pe scenă trupele: Alterosfera, Cargo, E.M.I.L, Omul cu Şobolani şi multi alţii.



Out Of Doors Fest, ediţia a 3-a (24-25 iulie 2015) a avut loc la Costineşti, în incinta complexului White Horse Rock’n Roll, cu Treişpe Cuvinte, Popa Sapkă, Omul cu Şobolani, Vama, Ramm Brand(t) – Tribute to Rammstein, Desant, Trooper, Zdob şi Zdub.



La ediţia a 4-a Out Of Doors Fest (5-6 august 2016) au urcat pe scenă: Cargo, The R.O.C.K., Dan Helciug şi Spitalul de Urgenţă, Mihai Mărgineanu Band, Viţa de Vie, Bucovina, Trooper, ZOB, Cred Că Sunt Extraterestru.

