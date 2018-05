Nava-şcoală Mircea va avea un nou comandant. Bricul se află de 79 de ani în serviciul Marinei Române

În cele aproape opt decenii de existenţă, nava-şcoală Mircea a fost în peste 45 de marşuri de practică în Marea Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Cele trei traversade, din anii 1976, 2004 şi 2009, au reprezentat cele mai lungi şi complexe misiuni din cariera sa. Datorită bunei pregătiri a comandanţilor, dar şi a echipajului, nava Mircea a trecut cu bine de toate obstacolele de pe traseu şi s-a întors întotdeauna cu bine acasă.

România mai avea o navă cu numele Mircea la vremea când a început construcţia pentru nava-şcoală. Dar bricul Mircea, construit integral din lemn în 1882, a fost bombardat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Pentru construirea navei-şcoală Mircea, care a fost lansată la apă pe 22 septembrie 1938, s-a făcut subscripţie publică, la iniţiativa Ligii Navale Române.

Istoricul Valentin Ciorbea spune că suma strânsă de la oameni a fost de doar şase milioane de lei, mult prea mică, şi atunci regele Carol al II-lea a aprobat din bugetul de stat alocarea a 120 de milioane de lei. Noul bric a fost construit în Germania, la şantierele „Blohm+Voss“ din Hamburg, unde se realizau alte patru nave de acelaşi tip. Spre deosebire de primul bric, nava-şcoală Mircea are corpul din oţel. Măsoară 84 de metri lungime şi are o lăţime de 12,5 metri. Are trei catarge şi 23 de vele.