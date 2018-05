FOTO Ce scriu turiştii pe pereţii celei mai înguste străzi din România. „Zidurile dintre oamenii care se iubesc se sparg”

Strada Sforii din municipiul Braşov a fost atestată documentar pentru prima dată în secolul al XVII-lea. Lăţimea ei variază între 1,11 metri şi 1,35 metri, fapt ce o clasează pe locul al treilea în clasamentul celor mai înguste străzi din Europa (după Spreuerhofstraße din Germania care are o lăţime cuprinsă între 31 şi 50 de centimetri şi Parliament Street din Anglia cu o lăţime aproximativă de 122 centimetri).



Cu o lungime de 80 de metri, strada Sforii face legătura între strada Cerbului şi Poarta Şchei, fiind folosită în trecut pentru facilitarea accesului pompierilor.



Abandonată în perioada comunistă, strada Sforii a fost renovată în anul 1998 de un braşovean stabilit în SUA. Apoi, ea a devenit atracţie turistică în 2003. Atunci a fost schimbat pavajul şi s-au refăcut pereţii clădirilor. Strada şi-a recăpătat farmecul de odinioară şi datorită felinarelor care arată exact ca cele de acum 100 de ani.



Dintre zecile de mii de turişti care vizitează strada Sforii din Braşov, unii aleg să lase urme ale trecerii lor pe acolo, scriind pe pereţii clădirilor care o mărginesc diferite mesaje. Desigur, cele în care-şi exprimă dragostea faţă de partenerul cu care călătoresc sunt cele mai multe.



„Îmi pare rău că am crezut că sunt specială pentru tine”.



„Sunt zeci, sute, mii de motive ca să zâmbesc, iar tu rămâi cel mai bun dintre ele. Te iubesc”.



„Mi-a păsat, îmi pasă şi îmi va păsa de 2 ochi căprui”



„Habar n-ai tu câtă iubire zace-n mine numai când mă gândesc la numele tău”



„Eşti linişte, vreau să mă cuprinzi”



„Zidurile dintre oamenii care se iubesc se sparg”.



„Sora mea, la tine, când eşti departe, mă gândesc din oră-n oră/Cine nu îmi dă dreptate/nu ştie ce-i aia soră. Ai fost mereu lângă mine/când durere-n piept am strâns/şi a fost atât de bine/când pe-al tău umăr am plâns.”



„Fă, tu te-ai lovit când ai căzut din rai? – Nu, iubitul meu m-a prins”



„Let your memory be your travel bag”



„The most beautiful things in life are not things. They re people, places, memories and pictures. They re feelings and moments and smiles and laughter”.

Pe aceeaşi temă:

Atracţiile turistice unice ale Braşovului. De la cea mai ingustă stradă la biserica recordurilor sau vâltorile de la Lisa, supranumite maşini de spălat naturale

Cea mai îngustă stradă din Europa de Est se află în Braşov. Uliţa citadină, plasată recent în celebrul ghid turistic Michelin