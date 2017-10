Fost consilier APIA, trimis în judecată de procurorii DNA pentru fals şi spălare de bani

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Constanţa l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Răzvan Alexandru Ionescu, fost consilier superior în cadrul în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul judeţean Constanţa.



Consilierul este acuzat de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată şi spălare a banilor, în formă continuată.



„În perioada 2008 – 2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru, în calitate de consilier superior în cadrul A.P.I.A. – Centrul judeţean Constanţa, în şapte situaţii, a folosit, la instituţia unde-şi desfăşura activitatea, mai multe înscrisuri falsificate privind utilizarea de către două persoane a mai multor suprafeţe agricole de pe raza judeţului Constanţa. Patru dintre acele documente au fost falsificate chiar de inculpat, prin contrafacerea scrierii uneia dintre cele două persoane. Ca urmare a acestor demersuri infracţionale, inculpatul a obţinut pe nedrept suma de 1.406.537 lei”, se arată în rechizitoriul DNA.



De asemenea, procurorii susţin că în perioada 2 decembrie 2010 – 4 februarie 2011, Răzvan Alexandru Ionescu „a disimulat adevărata natură a provenienţei sumei de 333.500 lei pe care a transferat-o din contul uneia dintre persoanele în numele căreia a depus cererile de finanţare în contul propriu, sub aparenţa unor plăţi licite.”



Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură s-a constituit parte civilă în acest dosar cu suma de 1.521.547 lei. Totodată, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 62.650 euro aparţinând inculpatului.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.



Răzvan Alexandru Ionescu mai are un proces pe rol, fiind trimis în judecată tot de către procurorii DNA pentru fapte similare.

