Extremele de 1 Mai din Vama Veche: somn pe plajă sau în hotel de patru stele. Cât costă o noapte de cazare într-un apartament de lux

Satul Vama Veche nu mai este demult locul de întâlnire al tineretului boem care vrea să petreacă în mijlocul naturii. Acum, staţiunea sudică a litoralului oferă condiţii de cazare şi pentru cei mai pretenţioşi turişti: apartamente de lux, cu aer condiţionat şi cu piscină.

În minivacanţa de 1 Mai, Vama Veche este una dintre cele mai dorite destinaţii de vacanţă. Locurile de cazare s-au epuizat demult, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe mii de tineri din toată ţara să îşi ia în ultima secundă bilet de tren şi să debarce în cel mai sudic loc de distracţie al a mai sudică staţiune a litoralului.





Tinerii curg ca un furnicar pe aleile care duc către plajă, locul de distracţie zi şi noapte. Marea oferă un spectacol de excepţie turiştilor, fiind de culoarea turcoazului. Din păcate, este rece ca gheaţa, aşa că doar cei care au venit cu costum de neopren o pot încerca.

Un grup de tineri din Ploieşti îşi strigă bucuria cu voce tare, ca să-i audă toată lumea. Au sosit sâmbătă de dimineaţă în Vama Veche şi vor petrece aici de 1 Mai. În ruscac au inclusiv pijama şi periuţă de dinţi. Nu ştiu câţi bani mai au la ei, nu se gândesc unde vor dormi şi nici ce vor mânca. Se bucură doar de libertatea pe care, spun ei, o trăiesc doar la Vama Veche. Unul cere o ţigară. Este moneda de schimb în Vama Veche. Mă întreabă, în glumă, dacă este legală, apoi se întorc la ale lor.

La mică distanţă de zgomotul de pe plajă se înalţă hoteluri de trei şi patru stele. Hostelul Amphora, de trei stele, a avut locurile rezervate pentru 1 Mai din luna ianuarie. Marea majoritate a turiştilor sunt din Bucureşti. Minihotelul are 17 camere, iar tariful este de 200 de lei în minivacanţa de 1 Mai. „L-am creat pentru oamenii care iubesc Vama, dar care îşi doreau şi ceva din zona de confort“, spune investitorul Eduard Olteanu. El crede că investitorii din zonă trebuie să reinventeze valorile care au făcut cunoscută Vama Veche.





Piscina exterioară a Hotelului Elektra

Pentru cei mai exigenţi turişti, Vama Veche oferă condiţii de lux, la Hotelul Electra de patru stele. În această perioadă, o cameră dublă costă 570 lei, un apartament deluxe – 730 lei, iar un apartament la mansardă – 650 lei, majoritatea cu vedere la mare. Hotelul s-a deschis anul trecut, are 30 de camere şi câteva apartamente. Cei care se cazează aici au acces la piscina interioară şi la cea exterioară sau la sala de fitness. „Am construit acest hotel pentru cei 1% dintre turiştii care vor să vină la Vama Veche, dar care vor tot confortul“, spune investitorul Cosmin Ionescu.

Primarul din Limanu: „Vama Veche înseamnă un spirit“

Daniel Georgescu, primarul localităţii Limanu, de care aparţine satul Vama Veche, spune că nu este mulţumit în totalitate de cum arată zona la început de sezon turistic, însă s-au făcut multe lucruri bune. Pentru prima dată s-au montat coşuri de gunoi în Vamă, însă mai sunt multe de făcut: în infrastructură, iar în zona centrală amenajarea unei piaţete.

„Vama Veche înseamnă un spirit. Nu încercăm să schimbăm spiritul din vama veche. Mulţi spun că Vama Veche nu mai e cea fost, dar nu cred că se pot pronunţa aceşti tineri, care nu au apucat să o cunoască. Dar Vama o putem construi împreună. Vama Veche este un sat, unde vara, gospodăriile private se transformă în locuri de cazare, în 2016 primăria a eliberat 46 de autorizaţii pentru locaţii de cazare. Cele mai multe locuri de cazare sunt în curţile proprietarilor. Dar acesta este specificul zonei“, adaugă primarul din Limanu.

Produs turistic unic în Europa

Corina Martin, vicepreşedintele Asociaţiei Litoral Delta Dunării, spune că pe litoral sunt aşteptaţi în această minivacanţă peste 40.000 de turişti. „Aşa cum am promis, am deschis oficial sezonul turistic la Vama Veche, fata cea liberă şi frumoasă a turismului românesc. Trebuie să promovăm acest produs turistic unic în România şi chiar în Europa. Am primit multe întrebări despre Vama Veche, inclusiv la târgul de turism unde Vama Veche a fost prezentă pentru prima dată, privind transformarea ei. Am zis de fiecare dată că nu ne dorim ca ea să se transforme în staţiunea Mamaia“, a spus Corina Martin.