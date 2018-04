Afacerea mulajelor sentimentale pornită de doi tineri la 19 ani. „Lumea primeşte acasă un praf din alge marine pe care-l amestecă cu apă“

Cosmin Scripcariu şi Alex Burghelia, 19 ani, sunt studenţi în primul an la academia olandeză The Entrepreneurship Academy din Bucureşti. Este o şcoală unde înveţi să administrezi afaceri, iar cei doi tineri din Constanţa, respectiv Botoşani, au ales acest drum. În cadrul facultăţii fac afaceri deoarece toate cursurile sunt aplicate pe businessul lor, inclusiv evaluarea. Trebuie să aibă un profit de 1.500 de euro la final de an pentru a promova.



Primii paşi în business



Pentru Alex, ideea de a porni o afacere este mai veche, „este o dorinţă personală de a fi propriul meu şef, de a nu-mi pune cineva bariere”, de aceea a căutat pe internet ceva inedit pentru piaţa din România. Aşa a descoperit afacerea online cu mulaje ale mâinilor. „M-am gândit la ce aş putea începe cu resursele şi oamenii pe care îi am în jurul meu. Ideea am luat-o de pe internet, am găsit un filmuleţ video. M-am gândit că noi nu avem aşa ceva în România. Este foarte, foarte greu să vii cu ceva original, de aceea am căutat idei în afara ţării pe care să le punem în valoare aici”.



Cosmin, vede în ideea de a avea propria afacere un mod prin care un antreprenor poate schimba lucrurile din România. În plus, provocările care apar şi modul de a le rezolva îl fac pe tânăr să fie atras de domeniul businessului.



Ceea ce oferă cei doi este diferit de ce se găseşte pe piaţa românească. „Există kituri pentru amprentă palmară sau pentru amprenta piciorului, noi, însă, oferim mulaje pentru cupluri (două mâini), pentru familii (mai multe mâini), pentru copii, avem solicitări chiar şi pentru animalul de companie”, descrie Alex afacerea pe care au pornit-o cu 3.500 de euro. Cu aceşti bani şi-au deschis magazinul virtual şi au achiziţionat materia primă pentru primele kituri.

Şi-au făcut zeci de mulaje înainte de a ieşi pe piaţă, au testat zeci de furnizori, iar când l-au găsit pe cel bun au testat dacă produsul lor este uşor de folosit. Majoritatea materiilor prime utilizate în aceste kituri sunt din străinătate. Doar pentru a găsi cele mai bune produse, cei doi tineri au căutat mai multe luni diverşi parteneri. „Ca produs este greu de copiat, în sensul că materia primă este greu de găsit. Ne-a luat 5 luni ca să găsim furnizorii potriviţi. În România nu găseşti aceşti furnizori. Avem un produs de foarte mare calitate”, declară Alex.



Mulajul, o amintire ce durează toată viaţa



Deşi lansată la mijlocul lunii martie, afacerea celor doi tineri a atras repede primii zeci de clienţi care au plătit câte 180 de lei pentru un kit destinat cuplurilor. Luna aceasta urmează să lanseze şi kiturile destinate familiilor, copiilor şi bebeluşilor, dar şi cele pentru animalele de companie. Cu toate acestea, Alex şi Cosmin şi-au propus ca în scurt timp să depăşească 100 de comenzi în fiecare lună.



„Lumea, când primeşte acasă kitul, are un praf făcut din alge marine pe care îl amestecă cu apă. Rezultă o textură gelatinoasă în care-şi introduc mâinile, după 2 minute le scot şi rezultă o matriţă. Golul respectiv se umple cu praf de ghips amestecat cu apă. Avem şi un manual de instrucţiuni detaliat şi ilustrat. Durează undeva la 30 de minute tot procesul, majoritatea timpului fiind destinat uscării matriţei”, descrie Alex procesul de fabricare a mulajului.

În apartamentul închiriat de Cosmin şi Alex are loc reambalarea produselor în cantităţile necesare şi etichetarea în limba română. Desigur, totul vine la pachet cu manualul de utilizare care explică fiecare pas pentru a avea un mulaj al mâinilor ca amintire.

Cei doi tineri antreprenori spun că în afacerea lor nu este vorba doar de a vinde un mulaj, este vorba despre o experienţă plăcută alături de cei dragi, să petreci 15-30 de minute făcând o activitate împreună şi, în acelaşi timp, la final să ai o amintire care durează toată viaţa - mulajul mâinilor.



„Avem şi un scop nobil: vrem să schimbăm modul în care lumea îşi creează amintiri. Cel mai comun mod este fotografia, iar noi venim cu o alternativă interesantă, inedită, interactivă prin care oamenii să-şi facă amintiri împreună. Nu trebuie să ai un eveniment special în viaţă ca să-ţi faci un mulaj. Primul nostru client, Alex, a cumpărat kitul pentru a face un mulaj cu mâna viitoarei soţii pentru a obţine dimensiunea degetului pentru a cumpăra inelul”, spune Alex.

Tinerii îşi doresc să-şi dezvolte afacere şi în off line, chiar să iasă cu ea în afara ţării. „Pe lângă vânzarea on line vom merge şi în off line. Am avut propuneri de colaborare din partea unui mare magazin de retail din România, din partea magazinelor de bijuterii sau florării mari din Bucureşti”, spune Alex, în timp ce Cosmin vrea ca, în timp, magazinul lor „să devină un brand nu al vânzărilor de mulaje, ci al vânzărilor de amintiri ce durează o viaţă întreagă.”



Cei doi tineri sunt diferiţi, au perspective comune şi asta, spun ei, este foarte bine pentru doi oameni de afaceri. „Dacă am gândi amândoi în aceeaşi direcţie, nu ar mai fi nevoie de doi oameni pentru această afacere. Venim cu idei diferite, le punem cap la cap, şi extragem ce are valoare”, concluzionează Cosmin.

