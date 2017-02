VIDEO „Românie, timpuri noi“, îndemnul la unitate al unui clujean ce a rescris imnul naţional. Piesa are peste 126.000 de vizualizări pe Facebook

„Reminiscenţele comunismului au ecou şi în ziua de azi sub diferite forme“, spune Adrian Toader. Melodia a prezentat-o într-o primă formă la TVR, în cadrul unor emisiuni din vara lui 2015, de la Vama Veche, iar de câteva săptămâni i-a dat o altă formă piesei. Cu noua „haină“, a postat-o în 10 februarie pe Facebook şi Youtube. La ora scrierii acestei ştiri, melodia are peste 2.000 de vizualizări.

Adrian Toader, care se prezintă ca bioeconomist şi membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe din Rusia, spune că „Românie, timpuri noi“ a fost înregistrată alături de chitaristul Radu Goldiş.

Toader a fost la proteste de două ori şi vede în lansarea acestei melodii în mediul online ca pe un îndemn la unitate. „Guvernul PSD trebuie să plece. Iohannis trebuie să plece. Un guvern interimar organizează anticipatele, atât pentru Parlament, cât şi pentru Presedinţie“, e de părere clujeanul.

Potrivit acestuia, ideea melodiei a apărut în timp ce era la volan. Prin 2015. Prima înregistrare a făcut-o pe mobil. Câteva zile mai târziu a cântat-o acompaniat de un chitarist la o emisiune TV transmisă de pe malul mării de la Vama Veche.

În timp, textul piesei a suferit modificări, a îmbunătăţit linia melodică şi cu ajutorul chitaristului Radu Goldiş a creat, în vara lui 2016, coloana sonoră.

„Întotdeauna am fost dezămăgit cu lipsa spiritului cetăţenesc în România, mai cu seamă afişat de către tineri. (…) După ani de comunism dictatorial, când trebuia să slăvim şi să cântăm ce ni se spunea, românii şi, în special, tinerii au uitat să fie ei, să aibă o atitudine proprie şi am impresia că numai sub influenţa unor formatori de opinie se pot exprima“, afirmă acesta.