Primul funcţionar virtual din România, scamatorie de PR a primarului Emil Boc. Celebra Antonia este, în realitate, doar un formular online

Primul funcţionar public virtual din România se va numi Antonia şi va fi „angajat” la Primăria Cluj-Napoca din 15 aprilie.



Este ştirea care s-a rostogolit în presa locală şi în cea centrală după o emisiune la radio, de la începutul lunii martie, în care Emil Boc a aruncat „bomba”: „Primăria din Cluj va fi cred prima primărie din România care va avea primul funcţionar public virtual. Acest funcţionar va face două lucruri. Acum, în prima etapă, din 15 aprilie, va fi funcţional pentru a redirecţiona cererile online depuse de cetăţeni. Deci, dacă e o cerere pentru parcare, ea intră la primărie la ghişeul nostru de pe strada Moţilor, iar un funcţionar o direcţionează spre alt funcţionar. De exemplu, se depun online cereri pentru parcări. Cetăţeanul intră cu această cerere online în baza de date a primăriei şi acest funcţionar virtual o distribuie la parcări.”





Pe data de 18 aprilie, când primarul Boc a anunţat că „Antonia” a început să lucreze pentru clujeni lucrurile s-au clarificat: este vorba despre un formular online în care se pot depune online diferite cereri. Practic, la site-ul Primăriei s-a ataşat un subdomeniu - https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/- unde poţi depune online 60 de tipuri de cereri. Un astfel de sistem funcţionează la Primăria Timişoara , de exemplu, de ceva vreme, dar e adevărat că sunt doar câteva opţiuni de cereri.

Roboţi, holograme şi inteligenţă artificială

Partea spectaculoasă însă va veni peste 6 luni, după spusele lui Emil Boc de la Napoca FM: „După aceea, în 6 luni de zile vom avea efectiv o locaţie, unde un funcţionar public virtual, un robot, va fi 24 de ore din 24 la dispoziţie pentru a primi cereri virtuale şi pentru a putea face plăţi cu cardul. Şi vei putea 24 de ore din 24 să mergi la o locaţie a primăriei, la care lucrăm să o amenajăm şi o vom anunţa când este gata. Dar asta înseamnă încă multă muncă de programare. Va fi o locaţie în care vei avea în faţa ta un funcţionar public virtual, cu care vei putea interacţiona prin mijloacele tehnologiei, inclusiv prin plata cu cardul a impozitelor şi taxelor locale. Deci nu mai trebuie să mergi în timpul orelor de program ci oricând”.





Viceprimarul Dan Tarcea a mărit miza şi a vorbit despre inteligenţă artificială şi funcţionarul-hologramă. El a arătat pentru „Adevărul”: „În principiu va fi un aparat care va arăta ca un bancomat sau ca un aparat de ticketing, în care oamenii vor putea să scaneze diverse acte şi să-şi depună cererile. Asta într-o primă fază, pentru că ulterior va primi noi atribuţii. Antonia face parte dintr-un proiect mai vast în care vrem să implementăm servicii de inteligenţă artificială care să vină în completarea celor clasice, de la ghişeele primăriei”.





Tarcea a mai spus că ulterior, roboţelul Antonia va avea şi un „partener”, Funcţionarul-Hologramă: „Este vorba despre o hologramă, deocamdată n-am stabilit ce imagine va avea, dar intenţionăm să-i dăm un chip uman. Oamenii vor putea să i se adreseze, iar holograma le va răspunde la obiect, la fel cum o fac şi funcţionarii de la ghişee.”

Ce înseamnă un funcţionar virtual

„Adevărul” a încercat să ducă discuţia dincolo de declaraţiile oamenilor politici şi a vorbit cu specialişti în administraţie şi în IT despre ce ar însemna un adevărat funcţionar virtual.





Bianca Muntean, director executiv al Asociaţiei Române pentru Industria de Electronică şi Software (ARIES Transilvania), a explicat pentru „Adevărul” că proiectul „Antonia” a fost discutat în cadrul Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat şi Inovare in IT, o entitate formată din reprezentanţi ai celor două clustere - ARIES Transilvania şi Cluj IT, care colaborează cu Primăria în probleme privind strategia de „oraş inteligent”.





„Proiectul a aparţinut Direcţiei de Informatică din Primărie şi există consultări în cadrul Consiliului Consultativ cu firme din comunitatea clujeană de IT pentru a se vedea ce se poate face şi cât de departe se poate merge. Nu există un parcurs stabilit, se caută diverse soluţii, chatbot (prescurtarea de la <<chat robot>> este un program care permite comunicarea cu oamenii în sensul furnizării unor informaţii; sunt folosiţi des la serviciile de tip call center-nr), machine learning (un domeniu al informaticii care foloseşte tehnici statistice pentru a dat computerului capacitatea de a „învăţa”, fără să fi fost programat explicit în acest sens-nr), inteligenţă artificială (se referă la dispozitive care percep mediul înconjurător şi acţionează astfel încât să-şi maximizeze potenţialul de a-şi atinge scopurile-nr)”, explică Muntean.

Se caută cele mai bune soluţii

Directoarea precizează că acum suntem la faza de definire a cadrului proiectului în care se poartă discuţii informale cu comunitatea IT din Cluj: „acum colegii din primărie caută cele mai bune soluţii pentru digitalizarea serviciilor, iar pe final de an se va avansa o variantă, vom vedea dacă va exista o interfaţă virtuală, dacă va fi o hologramă sau un chatbot. Va exista la un moment dat o componentă fizică, o aparatură care permite interacţiunea cetăţenilor cu administraţia prin intermediul maşinilor puse la dispoziţie”.





Există o anumită componentă probono a comunităţii de IT clujene, dar după alegerea soluţiilor „se vor căuta diferite posibilităţi de finanţare, mai ales prin fonduri europene, iar absolut toate procedurile se vor face cereri de achiziţie publică”, precizează Muntean.

Antonia şomează dacă e nevoie de semnătură

„Antonia”, aşa cum a fost implementată din 15 aprilie la Primăria Cluj-Napoca este doar un prim pas, spune Muntean, o variantă realizată de departamentul IT al administraţiei prin care formularele sunt distribuite automat. „Aceasta nu implică chatbot, machine learning sau inteligenţă artificială, ci se referă la identificarea unor formulare şi trimiterea la departamentele vizate”, detaliază directoarea.





O mare problemă în funcţionarea Antoniei este faptul că nu va putea fi folosită pentru depunerea documentelor care necesită semnătura cetăţeanului: „Se vor trimite tipuri de formulare care nu necesită semnătura olografă sau în cazul cărora se permite semnătura electronică, şi aici vor exista constrângerile legii. Astfel, se va merge mai mult pe solicitări de programare, nu neapărat pe documentaţii”, spune Muntean.

Un fel de „Luis” de la Microsoft

Directoarea arată că nu se urmăreşte un anumit model urmat de o administraţie din lume, deoarece acum sunt testate la nivel global tot felul de soluţii de automatizare: „Din punctul meu de vedere, Antonia ar trebui să poată fi întrebată: <<Unde-l găsesc pe un anumit funcţionar>> sau <<De ce acte am nevoie pentru o anumită solicitare>>. Un exemplu în acest sens este aplicaţia de inteligenţă artificială Luis de la Microsoft. Acum majoritatea soluţiilor de inteligenţă artificială <<vorbesc>> engleză, noi căutăm o variantă în română”.

„Cu o floare nu se face primăvară”

Fondatorul companiei Arobs, Voicu Oprean, îşi imaginează că angajatul virtual Antonia va putea face ceea ce fac aplicaţii precum Siri de la Apple sau Echo de la Amazon: „Este o iniţiativă foarte bună. Sunt sigur că sunt sute de locuri unde se testează aceste tehnologii. La fel cum poţi să-i spui lui Siri <<caută-mi restaurantul cel mai apropiat de mine>>, ai putea să întrebi un funcţionar virtual de ce formulare ai nevoie pentru a plăti taxele”.



Antreprenorul susţine că pentru a fi un succes funcţionarul virtual trebuie să aibă acces la cât mai multe date şi să fie expus la cât mai multe întrebări pentru a învăţa în timp cum să răspundă la cât mai multe situaţii. „Nu ştiu dacă se va ajunge la situaţia de înlocuirea oamenilor. Cred că Antonia va putea rezolva elemente sau probleme mai uşoare”, mai spune Oprean. Concluzia lui este că până la avea un funcţionar virtual „mai sunt de făcut nişte paşi importanţi”, iar legat de calitatea Clujului de „oraş smart”, antreprenorul spune „Cu o flore nu se face primăvară, e nevoie de cât mai multe iniţiative”.

Birocraţia ţine de numărul de personal

Economistul Iosif Pop, preşedintele Consiliului Civic Local susţine că birocraţia ţine de numărul de angajaţi, care a crescut continuu la Primăria Cluj-Napoca.





„Antonia e un lucru bine-venit, primeşte comenzi şi distribuie sarcini, dar biocraţia ţine de numărul de personal care e în Primărie şi care e tot mai numeros de la an la an. Birocraţia ţine de numărul de scări ierarhice prin care trec documentele şi mai ales de nivelul de responsabilitate pe care şi-l asumă sau nu executanţii. Întrebarea noastră pentru domnul primar a fost care este numărul de angajaţi pe care îi poate disponibiliza primăria din moment ce Antonia devine funcţională. Sper ca domnul Primar să facă această dezvăluire în momentul înc are ava avea suficiente elemente de măsură”, a spus Pop.



El a precizat că o astfel de aplicaţie reprezintă o investiţie care trebuie amortizată fie dacă se produce mai mult, fie dacă este simplificată birocraţia şi eliminată o parte din personal. „Comparaţie mai simplă este a unei fabrici de automobile automatizate: în loc să ai 120 de angajaţi pe bandă ai 3 care stau la capete. Acesta ar fi adevăratul progres de digitalizare pe care-l aşteaptă cetăţeanul. E bine că se elimină un drum la Primărie, dar eu m-aş aştepta ca datorită existenţei unei baze de date integrată cererea să fie aprobată în 10 minute dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, fără a fi nevoie de intervenţia omului”, precizează economistul.

„Nu s-a discutat niciodată că ar fi prea mulţi angajaţi”



Implementarea aplicaţiei Antonia „ne permite să scurtăm cu 40% circuitul actelor în instituţie, prin faptul că cererile sunt înregistrate direct la şefii de servicii sau birouri, în subordinea cărora se începe procesarea solicitării şi pregătirea răspunsului către cetăţean”, a explicat primarul Emil Boc.

Iosif Pop crede că „iniţiativa este o deschidere ce trebuie salutată , dar conceptual e doar un început. Din ce am văzut până acum aparatul birocratic al Primăriei s-a tot umflat şi niciodată nu s-a pus în discuţie faptul că sunt prea mulţi angajaţi”.





Pop susţine că din perspectiva lui unul dintre departamentele care au nevoie de îmbunătăţiri radicale este Urbanismul: „Ţi se înregistrează dosarul şi în loc să-şi spună pe loc: <<trebuie să ai 44 de pagini şi tu ai 42>>, te lasă să aştepţi 30 de zile şi-ţi respinge dosarul. E un lucru jenant şi inadmisibil, dacă ar fi un colaborator adevărat, funcţionarul ţi-am răsfoit dosarul şi ţi-ar spune că mai ai ceva de adăugat. Plus, aş adăuga nota de relaţie clădită pe ostilitate, cetăţeanul mai mult deranjează decât trebuie să fie servit. Toţi ştiu să te pună la punct că de ce n-ai învăţat ce ai de făcut, dar nu prea vor să te ajute. Un astfel de sistem automatizat ar însemna că nu consulţi angajatul, ci baza de date cu ceea ce ai de depus la dosar” , spune Pop.





Bianca Muntean de la ARIES Transivlania susţine că la discuţiile cu Primăria nu s-a pus problema disponibilizării angajaţilor ci a recalificării acestora.

Deocamdată „Antonia” nu este mai mult decât un subdomeniu unde se pot depune formulare online, iar până să vorbim de angajaţi virtuali, roboţi şi inteligenţă artificială mai este un drum lung. La fel de lung precum în cazul altor promisiuni ale administraţiei Boc precum realizarea unui centru comercial similar cu Parndorful, Someşul navigabil sau metroul.

