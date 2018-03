Preşedintele CJ Cluj, despre şeful Gărzii de Mediu: „Ne-a amendat un slugoi politic“. Contre dure în imensul scandal al poluării de la Pata Rât

În plus, Garda de Mediu Cluj a făcut şi o plângere penală in rem sub acuzaţia de poluare cu levigat a apelor de suprafaţă. Aceasta este a doua plângere penală făcută de instituţia de mediu împotriva Consiliului Judeţean.

Totodată, Garda de Mediu a mai amendat anul trecut Consiuliul Judeţean de două ori, cu 60.000 de lei, respectiv cu 80.000 de lei.

„Cei de la Consiliul Judeţean au dat drumul la levigat în mod necontrolat. Am fost joi la ei şi am luat legătura cu şefa de la juridic, i-am spus despre ce este vorba, am vrut să-i previn ce urmează să se întâmple dacă nu iau măsuri. Noi suntem o instituţie care are rolul să prevină astfel de situaţii, nu doar să dea amenzi, însă atunci când este cazul dăm şi sancţiuni. Din păcate, se pare că ei nu vor să înţeleagă. Vineri (n.r. - vineri 22 martie) le-am dat amenda, chiar eu am scris-o. Noi am făcut şi o plângere penală împotriva lor, e a doua după cea pe care am făcut-o anul trecut”, a declarat, pentru „Adevărul”, Ioan Borş, comisar şef la Garda de Mediu Cluj.

Acesta s-a plâns de comunicarea defectuoasă pe care instutuţia sa o are cu Consiliul Judeţean. „Nu există niciun fel de colaborare cu ei şi asta nu din vina noastră. Cât o să le mai dăm amenzi? O să le dăm până când se învaţă minte şi iau măsurile care se impun”, a adăugat Borş.

Contestă amenda în instanţă

Reacţia preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe (foto, jos), nu s-a lăsat aşteptată. Acesta spune că va contesta în instanţă sancţiunile şi l-a atacat dur pe Ioan Borş.





„Vom contesta sancţiunile, nu au fost corect dictate, noi nu avem nicio vină pentru alunecările ccidentale de teren de la Pata Rât. Am fost sabotaţi politic, noi de şase luni am tot cerut să se instaureze starea de urgenţă, dar ei ne-au blocat. Au tot aşteptat şi abia azi au decis instituirea situaţiei de urgenţă. În tot acest timp ne-au mai dat şi amenzi peste amenzi pe care cine credeţi că le va plăti? Tot cetăţeanul, clujeanul de rând care nu are nicio vină pentru tot ce se întâmplă. Domnul Borş e un slugoi politic, a fost transferat aici de la Bistriţa ca să ne facă probleme, pe linie politică. Nu vreau să-i răspund mai multe acestui slugoi politic, vă mai spus doar atât: ei nu văd în ansamblu situaţia de la Pata Rât, ei văd doar ceea ce vor, doar ceea ce li se impune politic”, a afirmat Tişe.

Lacul de levigat de la Pata Rât, o poveste veche şi toxică

„Lacul” de levigat de la Pata Rât, care se întinde pe câteva hectare, se scurge în pârârul Zăpodie, iar de aici în Someş. Consiliul Judeţean Cluj a fost amendat de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu de cinci ori, din 2015 până în prezent, cu sancţiuni în valoare totală de 380.000 lei. Probleme serioase există la Pata Rât încă de acum 15 ani, însă situaţia s-a agravat în ultimii doi ani, când s-a constatat apariţia unui lac de levigat şi pătrunderea substanţelor toxice în pânza freatică.