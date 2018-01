Povestea tinerei care a luat cea mai mare notă din lume la examenul Cambridge, la Studii Media. E italiancă şi locuieşte de şase ani la Cluj

Părinţii fetei au afaceri în Cluj şi s-au stabilit în acest oraş încă din 2012. Chiara mai are doi fraţi şi o soră, care învaţă la aceeaşi şcoală, Transilvania College. Elevă în clasa a 12-a la acest liceu privat, italianca se poate mândri cu faptul că a obţinut cea mai mare notă din lume la examenul Cambridge de Studii Media. De altfel, premiul are greutate mare în dosarul de admitere pentru universităţile de top din Europa şi nu numai, iar tânăra va studia cel mai probabil în Marea Britanie.

Surprinsă plăcut de Cluj

„Prima dată când am venit în România, am fost încântată să descopăr o nouă cultură, deşi a fost o provocare, având în vedere diferenţa majoră faţă de ţările în care trăisem până acum. Am reuşit să mă integrez bine şi am înveţat limba, dată fiind originea ei latină şi asemănările cu limba italiană. Îmi place Clujul, am fost foarte impresionată de atmosfera şi de diversitatea culturală în comparaţie cu alte oraşe din România”, a mărturisit Chiara.





Ea spune că şi-a descoperit pasiunea în cadrul liceului, iar vara trecută a urmat un stagiu de practică la o agenţie de publicitate, chiar la departamentul Media. Istoria Sociologiei şi limba spaniolă sunt celelalte materii îndrăgite, iar Chiara mai are ca pasiuni fotografia şi cinematografia.

„Sunt diferite diferenţe între Colegiul Transilvania şi şcolile la care am învăţat înainte, nu doar în Italia, având în vedere că urmăresc sistemul Cambridge şi pune un accent mai mare pe autodezvoltare şi mai mult o abordare holistică asupra educaţiei. Nu am neapărat o materie preferată, îmi plac în special Media, Istoria Sociologiei si limba spaniolă. Pot spune că-mi plac la fel de mult, mai ales că se completează reciproc. Sunt materiile care îmi vor folosi cel mai mult, mai ales că pe viitor îmi doresc să lucrez în domeniul mass-media şi al comunicării”, a afirmat italianca.

„Am fost surprinsă de rezultat”

Deşi a luat cea mai mare notă din lume la examenul Cambridge, Chiara nu renunţă la modestie şi nu se laudă din niciun moment cu performanţa sa. De altfel, ea recunoaşte că a fost oarecum surprinsă de acest rezultat. „Am fost surprinsă, dar mulţumită în acelaşi timp, dat fiind că toate eforturile mele au fost recunoscute”, a punctat tânăra.

Chiar dacă trăieşte într-un oraş recunoscut pentru numărul mare de studenţi şi pentru festivalurile şi viaţa de noapte tumultuoasă, Chiara nu are un club favorit şi spune că preferă să-şi petreacă timpul alături de prieteni. Şi chiar dacă îi place Clujul, un oraş în care, spune ea, se simte mai în siguranţă decât în Roma natală, bucătăria românească nu a reuşit s-o convingă: „Prefer să-mi petrec timpul cu prietenii, nu am neaparat preferinte pentru un anumit gen de localuri. Îmi place stilul de viaţă pe care îl am aici şi siguranţa oraşului, în comparaţie cu Roma, de unde am venit. Însă prefer bucătăria italiană, iar pe locul următor ar fi cea din America de Sud. Sincer, nu pot spune că îmi place bucătăria românească”, a mai afirmat Chiara.

Ar scrie pentru un ziar din România

Tânăra admite că nu ar spune nu unei viitoare colaborări cu presa din România, însă recunoaşte că nu urmăreşte în mod special ziarele şi posturile de televiziune din ţară. „Am citit mai ales presa internaţională, britanică, americană şi italiană. Nu citesc prea des în limba română. N-aş spune nu dacă mi s-ar propune, după finalizarea studiilor, să colaborez cu un ziar de aici, dar mai am până atunci”, a încheiat Chiara.

Profesor de Studii Media la Transylvania College, Ana-Maria Huluban (foto, dreapta) spune că materia pe care o predă îi încurajează pe elevi să construiască şi să înţeleagă produsele media, formele şi convenţiile pe care le utilizează acestea.





„În cadrul cursului mai studiem diferite contexte în care se utilizează produsele media, tehnologiile folosite, audienţa specifică şi mesajele sociale transmise. Examenul Cambridge pentru Studii media este unul complex, fiind compus din patru module care au menirea de a echilibra munca practică şi examenele scrise prin combinarea cerinţelor creative cu analiza şi dezbaterea“, susţine Huluban.

Ce este „Top in the World”

La Transylvania College, singura şcoală din România acreditată pe curriculum românesc şi curriculum Cambridge, se susţin examene Cambridge de 7 ani, iar la sesiunea din vara lui 2017, şase elevi ai şcolii au obţinut A pe linie, la toate disciplinele la care au susţinut examene. Disciplinele la care se susţine examenul Cambridge sunt: limbi străine (engleză, germană, spaniolă, franceză, chineză), matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, sociologie, psihologie, economie, business, artă, sport şi media studies.

Elevilor care susţin examene Cambridge la discipline studiate în liceu şi care obţin cel mai bun rezultat, la nivel global, la o disciplină de examen, li se acordă premiul „Top in the World”. Un astfel de premiu l-a câştigat Chiara Ferrari, dar şi Maria Begu în urmă cu doi ani - la Limba Franceză.

