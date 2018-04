Medicul clujean care şi-a postat salariul pe Facebook: „Nu sunt simpatizant PSD. Am fost minţiţi de PSD. Salariul meu nu este 3.600 de euro”

Postarea Ancăi Mureşan, medic primar chirurg la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Octavian Fodor”, în care a prezentat noul salariu majorat de la 1 martie, a devenit virală. „Acesta este venitul meu net pe martie 2018, salariu plus o gardă suplimentară de sâmbătă: 11.242 Ron (circa 2.400 de euro-nr). Ţinând cont că am postat de curând că venitul meu pe luna trecută a fost de 6.065 Ron (circa 1.347 euro-nr), nu pot să nu spun că venitul meu aproape s-a dublat”, se arată în postare.

Numeroşi internauţi au criticat postarea medicului clujean pe motiv că ar face propagandă pentru PSD.



Ministrul muncii: „vorbim de peste 3.600 de euro”

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu a distribuit postarea Ancăi Mureşan sâmbătă, iar după câteva ore a revenit cu o postare proprie. „Alţi fluturaşi de salarizare, din Sănătate! După cum observaţi, salariile brute sunt peste 3600 euro, iar in cele mai multe cazuri, la medici, vorbim de peste 3000 euro net! Ca sa terminam odată cu minciuna ca medicii ies in strada pentru ca au fost minţiţi şi le scad salariile! NICIUN MEDIC DIN ROMÂNIA NU ARE VREO SCĂDERE SALARIALĂ! Dimpotrivă! In ultimele foto aveţi şi, spre comparaţie, cât a fost salariul in Februarie şi cât a crescut in Martie.”



„Am fost minţiţi de PSD. Salariul meu nu este de 3.600 de euro”

Anca Mureşan a revenit şi ea cu o postare în care precizează că nu este simpatizat PSD şi că salariul ei nu este 3.600 de euro, aşa cum se laudă ministrul Muncii.

„Pentru că postarea mea cu fluturaşul de salariu naşte fel şi fel de păreri, dacă contează şi vă interesează vreau să transmit câteva clarificări: Nu sunt simpatizant PSD... nu am fost şi nu mă preocupă acest aspect. Prin postarea mea am dorit doar să risipesc haosul creat cu aceste măriri salariale atat de mult trâmbiţate. Am fost minţiţi de PSD, prin faptul că aceste măriri nu sunt aşa cum s-a promis, salariul meu nu este de 3.600 de euro, de asemenea sunt colegi care nu au beneficiat de creşteri, ci de scăderi salariale, s-au promis spitale, dar nu le construieşte nimeni...corupţia roade din temelii acest sistem de prea multă vreme, nepermis de multă...”, a scris Mureşan.

Poate este iluzorie această mărire

Mureşan a mai arătat că pentru un medic care „nu ia şpagă”, ala cum este ea, această mărire contează:

„Medicii au fost umiliţi zeci de ani prin salariile jenante pe care le-au primit, drepturile lor au fost încălcate adeseori şi frica a dominat totul...

Nu pot vorbi în numele nimănui, pot spune doar că acum atât am primit eu, un medic care nu ia şpagă şi pentru care aceasta mărire contează. Poate este iluzorie, poate în câteva luni nu vor mai fi bani de salarii sau euro va creşte atat de mult încât nici nu vom mai simţi aceste creşteri.

Sunt multe inechităţi salariale apărute odată cu aplicarea acestei legi, aşa încât cred că bătălia trebuie continuată.

Sistemul sanitar românesc trebuie restructurat şi reformat... nu trebuie să inventăm roata, avem destule modele în jurul nostru, trebuie doar să existe dorinţă”.

„E nevoie stringentă de infrastructură în sănătate”

„E nevoie stringentă de infrastructură în sănătate, e nevoie de medici oneşti, bine pregătiţi şi respectaţi... E nevoie de societatea civilă care să ne susţină, oamenii care să înţeleagă cu adevărat importanţa şi locul medicului în societate.

Sunt încă multe de făcut, dar din păcate sunt prea numeroşi cei care se lamentează doar pe FB, aşteptând ca doar unii să acţioneze... iar atunci când o fac... încep cârcotelile.

Nu e uşor, nu e deloc confortabil, dar mi-am asumat acest lucru şi merg înainte”, a concluzionat Anca Mureşan.

„De corectitudinea dumneavoastră au profitat oportuniştii”

Şi noua postare a medicului clujean a declanşat o dezbatere aprinsă pe Facebook:

„A fost corect ce aţi făcut. Din păcate de corectitudinea dumneavoastră au profitat oportuniştii. Ministra muncii a avut grija sa-şi pună pe pagină poză cu fluturaşii”, a scris cineva.

„Au reuşit să dezbine ţara inclusiv sistemul sanitar, tot respectul pentru medici , dar le faceţi jocul guvernanţilor cu aceste dispute.

Uniţi-vă şi cu ceilalţi <<auxiliari>> ai sistemului sanitar (biologi ,chimişti) şi veţi fi mai puternici.

P.s. Nu fac parte din sistemul sanitar, lucrez în privat acolo unde salariile au rămas la nivel <<douăzeci zeroşapte>>, dar vă susţin, avem nevoie de un sistem sanitar puternic ca să supravieţuim.”, a susţinut un alt internaut.

Asistentă medicală: „oare câţi medici vor fi solidari cu noi”

Postarea a fost comentată şi de o asistentă medicală, care a arătat:

„sunt asistenta cu studii superioare pe anatomie patologică despre care se spune în mod eronat ca suntem salariaţi de lux! noi nu am primit până nici cei 25% pentru trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat! am pierdut 1.100 de lei la salar din acest motiv nu am văzut niciun medic oncolog sau chirurg sa ne susţină cu toate că ei depind de rezultatul anatomopatologic. Sporul pe secţia noastră a fost dat întotdeauna diferenţial iar noi asistenţii am luat întotdeauna minim! până în 2022 noi nu vom mai avea nici o mărire salariala deci voi rămâne pe minus! oare câţi medici vor fi prezenţi la protestele noastre având in vedere ca ei şi-au primit măririle? oare câţi vor fi solidari cu noi? Tot eu am sa va răspund NICIUNUL!”

