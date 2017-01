Frumoasă, dar mortală. Creatura marină cât o minge de golf al cărei venin e mai puternic decât cianura

Una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Terra este caracatiţa cu inele albastre. Cu un corp mic, asemeni unei mingi de golf – potrivit didyouknow.org - , caracatiţa cântăreşte vreo 20-28 de grame şi are venin în salivă. Pe cine atinge omoară. Un adult atins de această creatură ar muri în câteva minute. Momentan nu se ştie de existenţa vreunui antidot.

Caracatiţa aceasta face parte din genul Hapalochlaena, iar habitatul său include bazinele şi recifele de corali din oceanele Pacific şi Indian. E destul de întâlnită în apele din Australia. Inele albastre de pe corpul său „se aprind“ când creatura se simte ameninţată.

Specialiştii spun că veninul caracatiţelor din genul Hapalochlaena ar fi de 10.000 de ori mai puternic decât cianura, conform acvaristica.info. Neurotoxina din veninul acesteia, întâlnit şi la alte vieţuitoare veninoase, se numeşte tetrodotoxina şi provoacă paralizia sistemului locomotor şi respirator, ce duce la stop cardiac.

Aceeaşi sursă spune că această creatură nu rezistă mai mult de câteva săptămâni într-un acvariu şi populaţiile de astefel de caracatiţe sunt în scădere în lume.

Profesorul Jamie Seymour de la Universitatea James Cook din Australia descrie, într-un video pentru Nature of Science, această caracatiţă drept una dinter cele mai veninoase vieţuitoare de pe glob, care are 3 inimi ce pompează sânge albastru, îşi digeră mâncarea (crabi, creveţi mici, peşti mici) prin creier, nu are oase, îşi schimnă culoare corpului ceea ce-i permite să se camufleze la perfecţie şi nu depăşeşte greutatea de 30 de grame.

Un scurt material al jurnaliştilor de la BBC Earth despre comportamentul acestei caracatiţe:

Ce se întâmplă dacă ai ghinionul să te muşte o astfel de creatură - explicaţii pe larg într-un video al celor de la Nature of Science

