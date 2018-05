Doi fraţi, parteneri la volanul unui bolid. Norbert şi Francesca Maior formează cel mai tânăr echipaj din Campionatul Naţional de Raliuri

Fost vicecampion naţional de juniori la raliuri şi la Cupa Dacia, Norbert a făcut cunoştinţă cu lumea sporturilor cu motor încă de la 7 ani, când tatăl său, Robert Maior, şi el fost pilot de succes, l-a dus la karting.

De fapt, Norbert, la fel ca şi sora lui, are în sânge sporturile cu motor încă de când s-a născut.

„Eram mic, aveam mai puţin de un an, iar ai mei mă duceau deja peste tot cu ei, acolo unde tata concura ca pilot de raliu. Mi-au povestit că prima mea aniversare, când am împlinit un an, a fost în Turcia, unde tata avea o competiţie”, se amuză Norbert.

La fel ca şi Norbert, Francesca este pasionată de ceea ce face de când se ştie. În copilărie, micuţa Francesca prefera maşinuţele păpuşilor şi îşi însoţea şi ea părinţii la competiţii.

Norbert (stânga) şi Francesca (centru) alături de pilotul Vlad Cosma. FOTO: Facebook Norbert Maior

Francesca a mers la şcoală la 4 ani şi 8 luni

Cei doi fraţi sunt nedespărţiţi de când se ştiu. Ca să fie alături de Norbert, Francesca a mers la şcoală, în clasa a – I-a încă de când avea abia patru ani şi opt luni. „Iniţial a fost o mică problemă, pentru că nu se mai întâlniseră în şcoală cazuri asemănătoare, dar am insistat şi am obţinut acordul directorului, după ce l-am obţinut şi pe cel al inspectorilor şcolari. O perioadă mergeam la grădiniţă, stăteam acolo puţin, după care mergeam la şcoală, lângă fratele meu. Eram şi colegi de clasă”, îşi aminteşte Francesca.

Anii au trecut, dar pasiunea fraţilor pentru sporturile cu motor a rămas constantă, ba chiar a crescut. Norbert a trecut cu timpul de karting la raliu şi a devenit vicecampion naţional de juniori în scurt timp. Apoi, a făcut performanţă la Cupa Dacia, competiţia care reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru tinerii piloţi care sunt apoi promovaţi la echipele din Campionatul Naţional de Raliuri. Aşa a ajuns, din 2016, la Napoca Rally Academy, echipa care dă an de ani campioni naţionali României.

„La început aveam o dispensă, puteam să conduc, dar numai pe probele speciale. Când se ajungea la etapele de legătură, pe drumurile care făceau legătura între localităţi, eram înlocuit la volan de copilotul meu”, povesteşte Norbert.

Francesca a început ceva mai târziu, abia anul trecut. Într-o primă fază, ea i-a fost copilot lui Vlad Cosma, după care, din acest sezon, a devenit copilotul fratelui ei.

Primită cu braţele deschise în echipă

„A fost mai bine aşa, am început cu Vlad Cosma, de la care am învăţat foarte multe. Apoi, din acest an m-am alăturat fratelui meu”, a explicat Francesca. Tânăra spune că nu a avut niciun fel de probleme să se adapteze şi să se descurce într-un sport considerat a fi rezervat doar bărbaţilor.

„Am fost primită foarte bine, toţi colegii m-au acceptat imediat şi s-au străduit să mă ajute. Fiind mai tânără şi mai puţin experimentată, chiar şi în prezent mă ajută foarte mult, sunt foarte protectori şi mă susţin şi îmi dau sfaturi bune în permanenţă”, a adăugat Francesca.

Echipajul format din cei doi fraţi concurează pe un Peugeot 106, care a costat 15.000 de euro, plus alte câteva mii de euro pentru a fi îmbunătăţit şi adus la standardele unei maşini de curse. Bugetul pentru actualul sezon ajunge la 40.000 de euro, bani care vin de la sponsori.

„Avem sponsori care ne susţin, toate echipele şi toate echipajele au nevoie de susţinere financiară. Înainte să ajung la Napoca Rally, în primii mei ani, părinţii mei au fost şi sponsori. Au băgat mâna adânc în buzunar, au cheltuit pentru mine zeci de mii de euro, pentru că au crezut în şansa mea. Azi, le sunt recunoscător pentru asta”, susţine Norbert.

Francesca studiază la Braşov, Norbert la Cluj

Cei doi fraţi sunt studenţi, ambii în anul I de facultate. Dacă Francesca a rămas în Braşovul natal şi studiază la Facultatea de Ştiinţe Economice, la management, Norbert e student la Cluj, unde s-a mutat de doi ani. El a ales Universitatea Babeş-Bolyai şi este student în anul I la Facultatea de Ştiinţe Economie, secţia marketing.

Viaţa de student interferează uneori cu cea de sportiv de performanţă în cazul ambilor fraţi.

„Urmează acum etapa de la Arad, peste două săptămâni, iar eu voi avea examene, voi fi în sensiune. Dar găsesc o cale să le împac pe amândouă, deşi e destul de greu. Dar mi-am asumat asta, aşa cum şi-a asumat-o şi fratele meu. Mai greu e că nu suntem zi de zi împreună, dar ajung cât pot de des la Cluj”, a mai afirmat Francesca.

Au şanse mari să devină campioni

După primele două etape din Campionatul Naţional de Raliuri, cei doi fraţi ocupă locul 3 în clasamentul general al Clasei 9, iar la juniori se află pe locul secund.

„Avem obiective mari, vrem să devenim campioni, dar sntem conştienţi că e dificil. Începând de anul viitor ne-am dori să participăm şi la Campionatul European de juniori. Dacă am ajunge acolo, în primul an am încerca să acumulăm cât mai multă experienţă, iar în următorii ani să ne luptăm şi pentru titlul european”, a punctat Norbert, care este fan al fostului multiplu campion mondial Sebastian Loeb.

„Loeb a fost campion mondial 9 ani la rând, a fost un pilot de excepţie. Francezii au piloţi excelenţi, deşi ei se simt cel mai bine pe asfalt şi nu pe macadam. Dar au o şcoală de excepţie, nu degeaba l-au avut pe Sebastian Loeb”, a încheiat Norbert.