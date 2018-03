Prognoza meteo: iarna se întoarce. România, lovită de un val de aer polar. Unde se anunţă viscol, când se încălzeşte

Cicloni dinspre Marea Mediterană

"Această vreme neobişnuit de rece pentru această perioadă se va menţine aproape toată săptămâna viitoare. Aşa cum şi Organizaţia Meteorologică Mondială a menţionat, va fi un val de frig ce va persista până undeva spre 25-26 martie, aceeaşi evoluţie fiind aşteptată şi în România. Vom avea, deci, săptămâna viitoare, temperaturi şi cu 10 grade mai coborâte faţă de normalul acestei perioade. Temporar, vom mai aştepta precipitaţii în mare parte din ţară, atât sub formă de lapoviţă, cât şi de ninsoare. În plus, odată cu pătrunderea de aer rece vântul se va intensifica în mare parte din ţară, mai ales în zonele de munte, dar şi în regiunile estice şi sud-estice ale ţării, şi care vor depăşi la rafală 60-70 km/h, amplificând şi mai mult senzaţia de frig. Aşteptăm precipitaţii în special pe partea de sud a ţării pentru că dinspre bazinul Mării Mediterane vor veni cicloni atmosferici care vor afecta şi ţara noastră, cu precădere partea de sud, unde temporar vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, dar şi lapoviţă şi ninsoare. Ar fi mai degrabă o vreme de iarnă decât una de sfârşit de martie", a subliniat Huştiu.