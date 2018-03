CNSCBT: 87 de cazuri de rujeolă, confirmate în ultima săptămână. Trei noi îmbolnăviri în Bărăgan

Medicii au confirmat în ultima săptămână aproape 90 de noi cazuri de rujeolă. Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 11.123 şi s-au înregistrat 40 de decese. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunţat că în ultima săptămână s-au confirmat 87 de noi cazuri de rujeolă, dintre care 23 în judeţul Succeava, 10 în Brăila, câte 9 în Constanţa şi Olt, 7 în Prahova, câte 5 în Municipiul Bucureşti şi Neamţ, 4 în Ialomiţa, câte 3 în Braşov, Călăraşi şi Iaşi, 2 în Giurgiu şi câte unul în Giurgiu, Mureş, Satu Mare şi Vaslui. Cele mai multe cazuri – 10.623 – s-au înregistrat la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste 4.000 fiind copii cu vârste cuprinse între 1 şi 4 ani.

Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 11.123, fiind înregistrate şi 40 de decese. Conform statisticii CNSCBT, 33 dintre cei decedaţi erau copii cu vârste între trei săptămâni şi 3 ani: un copil de 3 ani, trei de 2 ani, zece copii de un an, restul fiind cu vârste sub un an. Dintre cei peste 3 ani, vârstele victimelor sunt: 9 ani, 14 ani, 15 ani, 17 ani, 27 de ani, 29 de ani şi 39 de ani. Conform specialiştilor, rujeola este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din 4 persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Pentru un pacient dintr-o mie, rujeola este mortală.