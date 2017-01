Cel mai sănătos energizant. De ce e bine să bei apă plată cu lâmâie, leacul natural care curăţă sângele de toxine

Reprezintă o sursă preţioasă de fibre, potasiu, magneziu, calciu, acid folic şi betacaroten, fiind o important sursă de vitamina C.



“Citricele sunt uimitoare. Pentru că sunt antioxidante şi antimutagenice au proprietatea de a preveni mutaţiile la nivel celular şi, implicit, previn apariţia cancerului sau a altor afecţiuni cronice. Acest lucru uimitor se datorează puterii miraculoase a flavonoidelor de absorbţie a razelor ultraviolete, de protecţie a ADN-ului şi de capacitatea de a interacţiona cu carcinogenii”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.



Dacă înainte de micul dejun începeţi ziua cu un pahar mare de apă plată cu lămâie te simţi revigorat şi cureţi organismul de toxine. Mai întâi, trebuie să mai ţii cont ca apa folosită să fie călduţă. Nu rece şi nici fierbinte, pentru că altfel nu îţi va mai stimula procesul de digestie. Se stoarce lămâia, fără a se adăugă însă miere sau zahăr în limonadă. Lămâile sunt pline de vitamina C, fier, calciu, magneziu, potasiu, enzime, antioxidanţi şi fibre.

Ce se întâmplă în organism:

Îmbunătăţeşte tranzitul intestinal. Sucul de lămâie elimină toxinele din tractul digestiv, astfel că te ajută şi să slăbeşti. Detoxifică rinichii, îmbunătăţeşte tranzitul intestinal, reduce stările de greaţă, indigestiile, arsurile la stomac şi combate senzaţia de balonare.



Stimulează imunitatea. Datorită vitaminei C, lămâia te protejează de răceală şi gripă. Este bine de ştiut că lamâile ajută şi la absorbiţia fierului din alimentele pe care le consumi.



Te hidratează. Este foarte important ca organismul tău să fie hidratat.



Menţine sănătatea pielii. Sursă de antioxidanţi, lămâile care protejează corpul de efectele radicalilor liberi, care sunt responsabili de îmbătrânirea prematură a pielii. Vitamina C menţine elasticitatea pielii şi previne formarea ridurilor.



Previne deteriorarea celulelor. Sucul de lamâie previne deteriorarea celulelor, ţesuturilor şi organelor. Este un diuretic natural, menţine tractul urinar sănătos şi descurajează dezvoltarea bacteriilor prin schimbarea PH-ului. Ajută şi la purificarea sângelui.



Îmbunătăţeşte memoria. Nivelurile ridicate de potasiu şi magneziu au efecte benefice asupra creierului şi sistemului nervos. Apa cu lămâie luptă împotriva stresului şi depresiei şi oferă o stare de bine. Băutura te ajută să te concentrezi mai uşor.



Are proprietati anti-cancer. Antioxidanţii previn mai multe tipuri de cancer. Ei neutralizează acizii, împiedicând astfel formarea celulelor canceroase.



Înlocuieşte cafeaua. Pentru că este o băutură energizantă, sucul de lămâie poate înlocui în orice dimineaţă ceaşca de cafea.



Elimină acidul uric. Lămâile au capacitatea de a elimina acidul uric, unul dintre cauzele majore ale inflamaţiilor.

Alcalinizează corpul. Deşi au un PH acid, odată pătrunse în organism, lămâile au un efect puternic alcalinizant. Printre alimentele alcaline se numară salata verde, broccoli, spanac, fasole verde, mazare, pepene roşu, ulei de rapiţă, avocado, etc.



