A luat 10 la Evaluarea Naţională, iar în timpul liber e actor în filme şi reclame: „E important să-ţi stabileşti o ţintă şi să nu te abaţi de la drum“

În anul 2016, adolescentul a obţinut locul III la Olimpiada de Religie, faza judeţeană şi tot anul trecut s-a calificat la faza naţională a concursului “Democraţie şi toleranţă”. Pentru Albert, excelenţa este cuvântul care îl caracterizează în tot ceea ce face. Mama sa, Roxana Dima, profesor de limba şi literatura română este cea alături de care copilul a desluşit tainele învăţăturii.

Exigentă şi convinsă că doar prin seriozitate şi ambiţie îşi poate croi o carieră, mama i-a canalizat copilului toată energia către studiu şi performanţă, a căutat toate posibilităţile pentru a-l dezvolta armonios pe Albert. Alături de soţul său, preotul Albert Adrian Dima, femeia a făcut eforturi pentru a-i asigura copilului un mediu în care să crească exemplar. “ Ne-am dorit întotdeauna ce este mai bun, evident, ca fiecare părinte, iar Albert nu ne-a înşelat aşteptările. Este un copil perseverent, care studiază mult şi are simţul responsabilităţii. Rezultatul la Evaluarea Naţională era aşteptat de noi pentru că ştiam cât de mult s-a pregătit”, povesteşte Roxana Dima.



Albert Dima, alături de actriţa Andreea Bibiri, alături de care a jucat în "Despre oameni şi melci" Foto cinemagia.ro



Copilul Viorel din filmul “Despre oameni şi melci”



Albert s-a făcut recmarcat nu doar la şcoală, ci şi pe micul ecran şi marele ecran. A jucat în filmul de lung metraj “Despre oameni şi melci”, în regia lui Tudor Giurgiu, unde a interpretat rolul copilului Viorel, fiul personajului principal, interpretat de Andi Vasluianu. În anul 2016 a filmat pentru serialul Iron Fisting, în rolul Young Joseph( rol secundar), în regia lui Brian Gatewood şi Alex Tanaka, film încă în lucru.

De asemenea, în copilărie, la vârsta de 5 şi la 6 ani a apărut pe micul ecran în reclame la Renault şi Dr. Oetker. “ A reuşit să îmbine armonios toate activităţile şi nu a fost nimic solicitant. Au fost alegerile lui, noi doar l-am susţinut în toate demersurile”, povestesc părinţii. A participat la repetiţii mai multe zile la rând până când cadrele au ieşit perfect pentru a putea fi integrate în film.

În fimul "Despre oameni şi melci"

De exemplu, la “Despre oameni şi melci” a stat pe platourile de filmare, alături de actori consacraţi: Dorel Vişan, Andi Vasluianu, Andreea Bibiri, timp de 6 zile.

A fost tratat la fel ca marii actori, iar producătorii i-au acordat atenţia cuvenită. A avut propria rulotă, dotată inclusivă cu cabină de duş. Pentru cele 6 zile de filmare a fost remunerat cu 1.800 de lei. În 2016, pentru filmările la “Iron Fisting”, în care joacă şi Florin Piersic Jr. a primit 300 de euro.





“Sigur că au fost solicitante repetiţiişe, filmările, deplasările, însă dacă faci totul cu pasiune nimic nu este dificil. Pentru mine, cea mai mare bucurie a reprezentat-o faptul că fiul meu a jucat într-un film. Totul a fost normal, toată lumea s-a comportat exemplar.

Alături de regizorul Tudor Giurgiu FOTO Arhivă personală familia Dima

Am fost invitaţi la premiera filmului, la recepţia de după, a fost emoţionant. Înainte de a obţine rolul a avut o întâlnire chiar cu Tudor Giurgiu, regizorul fimului, iar Dorel Vişan l-a plăcut foarte mult”, povesteşte Adrian Dima, tatăl lui Albert.



Cu actorul Dorel Viţan FOTO Arhiva personală familia Dima

Face totul cu pasiune



Modest din fire, Albert se caracterizează un copil obişnuit, care nu iese cu nimic din tiparele unui adolescent serios pentru care responsabilitatea este condiţia esenţială pentru reuşita în viaţă. “Evident că am şi timp liber, mă relaxez, dar întotdeauna şcoala şi muzica au fost pricipalele preocupări. Poate că am studiat mai mult decât alţi copii, dar nu a fost o povară pentru mine. Fac totul cu drag şi pasiune. Am fost susţinut de întreaga familie, iar mama mi-a fost şi părinte, dar şi mentor. Lucrurile trebuie separate puţin.

La şcoala m-a tratat cu aceeaşi exigenţă ca şi pe ceilalţi elevi, timp de doi ani cât mi-a fost profesor, iar acasă am găsit căldura căminului şi sprijinul în pregătirea suplimentară. Pot să spun că sunt un copil norocos. Cred că rezultatele reflectă obiectiv pregătirea mea”, povesteşte adolescentul. Spune că nu există o reţetă a succesului, trebuie doar să fii ambiţios şi să-ţi cunoşti priorităţile. “ E important să-ţi stabileşti o ţintă şi să nu te abaţi de la drum”, spune elevul.

A luat lecţii de pian timp de 4 ani



Pentru a aprofunda muzica, Albert a luat lecţii de pian, în particular la Bucureşti, timp de 4 ani, şi a fost membru al Ansamblului Coral Carmina Minora de la Palatul Copiilor din Capitală. A obţinut de multe ori premiul I, II şi premiul de excelenţă la concursuri naţionale.





Cariera adolescentului va urma firesc la liceu. A optat pentru Colegiul Naţional “Sf. Sava” din Capitală, iar apoi şi-ar dori să urmeze Teologia şi Medicina, în paralel. Zilele trecute, pentru a se obişnui cu statutul de licean, a fost în vizită la Colegiu. “A fost impresionant, mă bucur să mă număr printre cei mai buni elevi, sunt fericit că am şansa să studiez alături de profesori de marcă”, spune tânărul.



