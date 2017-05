VIDEO Fost spital din Bărăgan transformat într-o adevărată ruină: coridoarele par scoase din filme horror

În 2002, spitalul orăşenesc Nehoiu a fost declarat neperformant de către guvernanţi. O aripă a fost transformată în azil iar pediatria a fost lăsată pradă degradării. Curtea a fost invadată de buruieni iar clădirea a fost înghiţită de iederă.

”În spate avem o secţie de pediatrie care a aparţinut spitalului orăşenesc Pogoanele şi a fost desfiinţată în anul 2002 prin ordin al Ministerului Sănătăţii din acea perioadă. S-a considerat că spitalul nostru nu este performant, nu îndeplinea anumite criterii de performanţă stabilite de autorităţile de atunci”, spune Florin Dumitraşcu, primarul oraşului Pogoanele.

Imaginea din interior este desprinsă parcă dintr-un film de groază, despre case bântuite. Doar registrele de pacienţi uitate în fostul spital şi plăcuţa pe care scrie ”sală de aşteptare” îţi sugerează că acolo a fost cândva un spital.

Spitalul a dispărut brusc, printr-o semnătură de ministru, şi prea puţin a contat că lumea din zonă suferă. Suferă din cauza apei din fântâni care de câţiva ani buni nu mai este bună de băut.

Mai ales atunci când sunt în suferinţă, sătenii din Pogoanele îşi aduc aminte, cu lacrimi în ochi, de spitalul pe care l-au avut la o aruncătură de băţ. ”Acolo năşteam copii, acolo ne duceam şi ne tratam. Era un spital de n-am văzut, toată lumea se făcea bine acolo şi toate femeile care erau gravide acolo năşteau”, se plânge o localnică.

De la îngrăşămintele chimice folosite excesiv în agricultură a crescut concentraţia de nitraţi din pânza freatică. Nitraţii sunt substanţe toxice, care odată ingerate, se absorb rapid la nivelul tractului gastrointestinal, unde, sub acţiunea florei reducătoare se transformă în nitriţi. Din această cauză, nu de puţine ori, localnicii din Pogoanele acuză probleme digestive, se vaită de dureri abdominale ori la rinichi, chiar dacă evită să mai consume apă din fântânile satului şi se aprovizionează de la o cişmea înfiptă adânc în pământ.





Autorităţile din Pogoanele au depus, în martie, la Ministerul Dezvoltării, o cerere pentru finanţarea construcţiei unui centru de medicină preventivă şi tratament ambulatoriu.

”Consiliul Local Pogoanele a hotărât să construim aici un centru de medicină preventivă şi tratament ambulatoriu. În acest sens am depus un proiect în luna martie la Ministerul Dezvoltării şi acum aşteptăm să vedem dacă ni se aprobă proiectul. Este util şi este dorinţa cetăţenilor. Cred că este prioritatea zero a cetăţenilor noştri. În acest fel am asigura servicii medicale la orice oră pentru cetăţenii noştri care acum sunt nevoiţi să meargă la Buzău, 40 de kilometri, pentru orice problemă mai mică sau mai mare. În ultimii zece ani s-au înregistrat două cazuri de deces la copii din cauza consumului de apă din pânza freatică. În 2002 au fost desfiinţată în toată ţara aproape 200 de spitale. Asta a fost politica guvernului la vremea respectivă”, spune primarul din Pogoanele.

Complexul va avea paturi, cabinete de urgenţă şi personal calificat, de care oaemenii au mare nevoie. La 4 milioane de lei s-ar ridica investiţia în proiectul care prevede dărâmarea fostei pediatrii şi zidirea unei construcţii noi, la standarde actuale.