VIDEO Benone Sinulescu a cedat Primăriei Buzău drepturile pentru folosirea melodiei ”Cât e Siriul de mare” la orologiul Palatului Comunal

Refrenul melodiei lui Benone Sinulescu se aude în Buzău de fiecare dată când orologiul din turnul Palatului Comunal dă ora exactă. În urmă cu şapte ani, melodia a ajuns motiv de mare scandal între artist şi vechea conducere a primăriei Buzău.

Maestrul solicita o taxă de 500 de lei pentru melodia „Cât e Siriul de mare” difuzată de orologiul din Turnul Palatului Comunal, bani pe care voia să îi doneze unei şcoli.

Benone Sinulescu avea şi sprijinul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, care a trimis în 2011 o somaţie oficială către Primăria Buzău privind achitarea unei taxe lunare pentru melodia prelucrată electronic după care orologiul din Buzău care dă ora exactă.

Nea Beni a îngropat securea războiului, după ce a aflat că autorităţile Buzăului i-au dedicat un mare festival de folclor, programat în acest weekend în centrul Buzăului. „S-a vorbit, în trecut despre acest neadevăr şi consider că a fost o mare nedreptate. De aceea, am decis să donez Primăriei municipiului Buzău melodia <Cât e Siriul de mare>, o piesă pe care am compus-o în urmă cu aproape 60 de ani”, a declarat Benone Sinulescu.

Festivalul-concurs de muzică populară „Benone Sinulescu” se desfăşoară în perioada 17-28 mai 2017, pe trei secţiuni: solişti vocali Grupa 1 de vârstă (concurenţii cu vârste până în 12 ani); solişti vocali Grupa 2 de vârstă (concurenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani); solişti vocali Grupa 3 de vârstă (concurenţii cu vârste cuprinse între 16 şi 30 ani.

Recitalurile personalităţilor artistice de marcă, reprezentînd principalele zone folclorice din România şi din diaspora, vor avea loc pe 27 şi 28 mai, în Piaţa Daciei.