Soni a fost rebotezat Emil şi va trăi tot restul vieţii în Rezervaţia de la Zărneşti. Nu are nicio şanşă să revină în sălbăticie

Soni a fost mascota Lacului Sfânta Ana până acum două săptămâni când a muşcat o turistă din Ungaria care a vrut să facă un selfie cu el. Specialiştii spun că ursul nu este violent şi s-a apropiat de femeie pentru că ştia că va primi mâncare. A fost hrănit doar de oameni în ultimul an. Dacă iniţial s-a luat în calcul şi împuşcarea lui, în final ursuleţul a ajuns săptămâna trecută în Rezervaţia de la Zărneşti. Are aproximativ de doi ani. El va mai sta o săptămână în carantină, va fi sterilizat şi apoi va ajunge în ţarcul juniorilor. Reprezentanţii rezervaţiei care au avut grijă de el spun că ursul este obişnuit cu oamenii şi că nu are nicio şanşă să trăiască singu în pădure. De aceea el va trăi restul vieţii în reservaţie, fiind al 101-lea locatar al sanctuarului.

„Din păcate este iar o viaţă distrusă pentru că acest urs nu se poate reloca în pădure, pentru că mai bine de un an a fost hrănit cu napolitane, cu banane cu suc şi bere, fel de fel şi s-a învăţat şi cu omul. Deci, el oriunde ar fi dus căuta prezenţa omului pentru că ştie că omul i-a dat de mâncare. Deci, o viaţă distrusă. Ar trebui să prezervăm urşii care trăiesc în pădure şi să îi protejăm ca să trăiască liberi şi să nu ajungă în rezervaţie. Rezervaţia a fost construită pentru urşii care nu au nicio şansă, cei din grădini zoologice, urşii ţinuţi ilegal, deci nu pentru urşii aceştia”, a explicat Cristina Lapis, preşedintele Asociaţiei „Milioane de Prieteni" din Braşov, citată de bzb.ro.

Rezervaţia unică în Europa de Est

Rezervaţia este cea mai mare din Europa de Est. Se întinde pe 69 de hectare şi poartă numele LiBEARty. Înfiinţarea Rezervaţiei de la Zărneşti a fost inspirată de povestea unui urs chinuit care a murit înainte să mai poată gusta savoarea libertăţii. Ursoaica Maia a fost cea care a inspirat-o pe Cristina Lapis, preşedinta Asociaţiei «Milioane de Prieteni», să înfiinţeze rezervaţia. În 1998, Maia era ţinută într-o cuşcă la un restaurant din Bran. Ajunsese, practic, să-şi mănânce lăbuţa. Reprezentanţii asociaţiei au tratat-o şi i-au dus mâncare în fiecare zi timp de câţiva ani. Din păcate, Maia a murit înainte să ajungă în rezervaţia care a luat fiinţă în 2005.

Animalele au bârloguri şi „piscine", iar mâncarea le este plasată în anumite locuri, astfel încât animalul să facă efortul s-o caute. Rezevaţia este deschisă de marţi până duminică, iar turiştii o pot vizita însoţiţi de ghid. Un bilet de intrare este 40 de lei pentru adulţi şi 10 lei pentru copii.

Rezervaţia a fost inclusă într-un top al celor mai frumoase destinaţii europene de către cel mai important site de călătorii din lume, Trip Advisor. PreşedinteleTripAdvisor, Marc Charron, a trimis la Braşov un certificat de excelenţă pentru rezervaţie. Trip Advisor este pe locul 2 în lume ca şi aplicaţie pe Facebook, având peste 60 milioane de utilizatori unici pe lună. Pe site au fost postate review-uri în aproape 96% din ţările lumii.