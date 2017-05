Care sunt cele mai frecevente afecţiuni cauzate de obezitate. „Odată lezate, articulaţiile nu-şi mai revin“

Persoanele supraponderale au dureri mult mai des decât cele care au o greutate normală. Pe lângă problemele cu inima, diabetul sau tensiunea crescută, kilogramele în plus ne pot condamna la o viaţă de chin.

„Kilogramele în plus pun foarte mare presiune pe articulaţii. Genunchii şi şoldurile sunt cele mai afectate. Fiecare kilogram în plus aproape că dublează presiunea care este pusă pe genunchi. În timp articulaţiile cedează şi apar dureri foarte mari. Mai grav este că odată afectate articulaţiile nu îşi mai revin. Ca să scăpaţi de probleme este bine să slăbiţi. Dacă ani la rând sunteţi supraponderali veţi ajunge să nu vă mai puteţi mişca în voie şi să aveţi nevoie în final de intervenţii chirurgicale şi proteze. Nici acestea nu rezistă prea mult dacă greutatea este prea mare. Durerile de articulaţii sunt foarte intense şi apar atât ziua cât şi noaptea. Degeaba luaţi analgezice, deoarece acestea rezolvă doar temporar problema. În timp, organismul se obişnuieşte cu calmantele, iar dacă luaţi frecvent astfel de medicamente veţi afecta ficatul. Soluţia cea mai simplă este să scăpaţi de kilogramele în plus şi să faceţi mişcare“, spune medicul internist Florin Tudor.

Coloana şi picioarele, supuse la grele încercări

Greutatea prea mare afectează şi coloana. „La fel ca şi la articulaţii coloana este supusă unei presiuni foarte mare. Îmaginaţi-vă că duceţi în spate permanent un sac de 20-30 de kilograme de cartofi şi nu aveţi niciun minut de odihnă. Este normal ca durerile să apară. Ele vor fi resimţite mai tare în partea de jos a spatelui, în zona lombară. Nu există medicamente care să vă scape de probleme, nu veţi rezolva nimic până când nu veţi slăbi. Tot din cauza greutăţii apar şi dureri de picioare. Motivul este acelaşi. Durerile sunt acute, iar picioarele vor începe să se umfle din cauza greutăţii. În general, durerile de coloană şi picioare sunt mai puternice atunci când persoana merge, face mişcare. Ca să evite durerile apare tendinţa de a sta în pat, sedentarismul care duce la probleme de sănătate şi mai grave“, mai spune medicul.

Greutatea ne dă şi dureri de cap

Ultimele studii în domeniu arată că aceste kilograme în plus pot da migrene insuportabile. „Un studiu american a demonstrat că persoanele supraponderale au mult mai des migrene care pot dura zile întregi. O cauză ar putea fi aceea că din cauza greutăţii creierul nu se oxigenează cum trebuie şi apar aceste dureri. Sunt unele dintre cele mai insuportabile dureri. Acelaşi studiu a arătat că persoanele care au slăbit au avut mult mai rar dureri de cap“, mai spune specialistul.