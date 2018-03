VIDEO Bâza ca la Brăila. O elevă este lovită de un coleg de clasă atât de puternic, încât zboară prin aer câţiva metri

Scandal la un liceu din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Mai mulţi elevi joacă ”Bâza” în pauza dintre ore, un joc ce presupune ca unul dintre participanţi să ţină o mână la ochi, iar cealaltă la o ureche, aşteptând să fie lovit de un alt participant şi să ghicească cine e.

În acest caz, o fată este lovită atât de tare, încât zboară efectiv prin aer câţiva metri. Se pare că, din fericire, adolescenta nu a fost rănită prea grav. Incidentul a fost înregistrat cu telefonul mobil de unul dintre colegii de clasă ai celor implicaţi în acest joc. Conducerea Liceului Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Însurăţei s-a autosesizat în acest caz şi a demarat o anchetă.

“La mine nu a ajuns nicio sesizare nici din partea elevilor, nici din partea părinţilor. Din filmuleţ am aflat şi eu ce s-a întâmplat. Diriginta clasei a XI-a a făcut «cercetări» la telefon, luni seară, pentru că şcolile se închideau a doua zi. Am aflat că a fost vorba de un joc de-al lor, realizat într-o pauză, până la ora prânzului. Aşa se distrau elevii de la clasa a XI-a, în pauză! Fata, contrar aşteptărilor, nu a sesizat incidentul nici măcar dirigintei, deşi diriginta s-a întâlnit cu ei, luni, şi nimeni nu a zis nimic. Nu am putut să iau legătura cu nimeni, încă. După ce ne întoarcem la şcoală, voi declanşa o anchetă pentru a afla despre ce a fost vorba acolo. Diriginta a identificat agresorul, care va fi sancţionat, conform Statutului Elevului, chiar dacă a fost o joacă, dar şi cei care au filmat şi s-au ocupat de filmarea şi «promovarea» filmuleţului. Asta nu este distracţie...Urmează să se întrunească consiliul clasei format din profesorii care predau la clasa respectivă, iar diriginta va prezenta situaţia, urmând să se stabilească sancţiunile. Sancţiunea porneşte de la observaţie individuală, dar eu cred că e prea blândă în acest caz, până la exmatriculare. Sunt sancţiunile prevăzute de Statutul Elevului. Dar decizia aparţine consiliului clasei. Filmuleţul nu ne reprezintă, ca instituţie, pentru că elevii noştri nu se bat, ci a fost o scăpare a lor, probabil”, a declarat Mihaela Năstăsescu, directorul instituţiei de învăţământ.

Scandalul legat de înregistrarea amintită a continuat şi după ce imaginile au ajuns pe reţelele de socializare. Vinovaţii l-au ameninţat pe elevul care a făcut înregistrarea, încercând să îi blocheze contul de Facebook. Aceştia riscă acum să fie exmatriculaţi.