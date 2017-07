Stăpânul albinelor: a renunţat la medicină pentru a deschide o afacere de succes şi produce tone de miere

La puţin peste 60 de kilometri de municipiul Botoşani, aproape de frontiera cu Republica Moldova, într-un loc parcă uitat de civilizaţie, se află satul Româneşti. Casele mici, bătrâneşti, se pierd într-o sălbăticie aproape virgină. Câmpurile agricole, cultivate cu rapiţă şi floarea-soarelui fac loc pădurilor şi poienilor pline cu flori sălbatice, tei şi salcâmi.

În acest paradis floral, prin care se plimbă nestingheriţi fazanii, se strecoară, la volanul unei camionete, zi de zi, uneori şi noapte de noapte, un tânăr de 28 de ani ars de soare. Se numeşte Iustin Marineac, fiul preotului Marineac din Româneşti, şi este cunoscut de săteni ca un adevărat stăpân al albinelor. Iustin urmează o adevărată tradiţie de familie şi, de aceea, şi-a dedicat întreaga viaţă creşterii acestor insecte. Străbate sălbăticia pentru a ajunge la cei 200 de stupi pe care îi are adăpostiţi în poienile ferite din zonă. Le îngrijeşte, le culege roadele, munceşte pe brânci doar din pasiune.

După ani de ucenicie, încercări, dezamăgiri şi iarăşi încercări, pasiunea lui Iustin Marineac, din Româneştii Botoşaniului s-a transformat într-o super-afacere, iar tonele de miere obţinute de pe câmpurile cu flori din acest colţ nordic de ţară au ajuns să fie vândute cu succes în toată ţara, dar şi în Italia, Spania şi în Germania. Apicultorul botoşănean a ajuns la performanţa de a realiza inclusiv preparate unicat, recunoscute oficial şi care au transformat grija pentru albine a lui Marineac într-una dintre cele mai de succes afaceri în apicultură din nordul Moldovei.

Întâi la Medicină, apoi în apicultură

Iustin Marineac la stupi FOTO Cosmin Zamfirache Povestea afacerii de succes a lui Iustin Marineac începe, culmea, la Facultatea de Medicină din Iaşi. De altfel, botoşăneanul şi-a dorit iniţial să profeseze ca medic stomatolog. Imediat după terminarea liceului, a dat examen şi a intrat la Medicină. A ales stomatologia. După trei ani de facultate, în 2015, însă, a renunţat. I-a uimit pe cei din jur cu alegerea făcută, mai ales fiindcă avea rezultate bune. Alegerea era însă făcută, iar Iustin Marineac dorea să se dedice trup şi suflet apiculturii, o afacere de familie dezvoltată de bunicul acestuia încă din anii ’60.

„Am renunţat la medicină dentară. Mulţi m-au condamnat pentru această decizie. Nu pot să zic, era frumoasă medicina, dar gândiţi-vă că eu vin de aici, din lumea satului, din natură, care m-a atras ca un magnet înapoi acasă. Totul a fost bine şi frumos la medicină până în anul trei, dar m-am gândit atunci la viitorul meu, cum îl văd şi ce mi-aş dori cu adevărat să fac. Ideea de a mă închide într-un cabinet, eu, un om liber şi activ, era groaznică. Am vrut să fiu propriul meu stăpân şi m-am mai gândit că aici, între stupi, este de fapt viaţa mea şi că m-aş pricepe mai bine“, spune Iustin Marineac.

De la rame la centrifugă

Nu se poate spune că apicultorul a intrat orbeşte într-o afacere pe care nu o cunoştea. Tatăl său, preotul Marineac din Româneşti, este un apicultor renumit în zonă. Are sute de stupi şi o experienţă de peste 30 de ani în domeniu. De altfel, Iustin şi-a făcut ucenicia încă din copilărie la stupii tatălui său. „Eu între stupi lucrez de la 12 ani. Primii patru ani am fost paznic la stupii lui taică-miu. Apoi am cărat rame, o muncă grea, îţi trebuie forţă. Apoi, după ce am prins experienţă, am trecut la centrifugă, acolo unde se extrage mierea. Acolo este mai complicat, trebuie să ştii deja meserie. Pentru ca, mai apoi, după toate aceste etape, să mă lase tata să intru între stupi. Acolo de fapt este ştiinţa adevărată. A fost o perioadă de ucenicie care s-a desfăşurat în timp. La început, fiind copil, nu ştiu dacă era o pasiune să te trezeşti la 5.00 dimineaţa sau să cari noaptea stupi dintr-un loc în altul. Dar mai apoi a devenit o pasiune. O pasiune care m-a făcut să renunţ la medicină“, spune Iustin Marineac.

„În trei ani, sper să-l depăşesc pe tata“

Iustin Marineac îşi aduce aminte că şi în vacanţe, atunci când alţi copii se jucau sau plecau în călătorii, el muncea la albine. Abia în urmă cu doi ani, însă, s-a produs desprinderea de tatăl său. În 2015, atunci când a renunţat la medicină, şi-a cumpărat 60 de stupi şi a luat-o de la zero. Şi-a format angajaţii şi a pus bazele primei sale stupine. „Eu deja ştiam tot ce trebuie să fac. Ştiam ce să le cer angajaţilor, ce doream, de fapt, de la această afacere. În 2015, am început pe cont propriu, m-am mutat şi de la ai mei. Noi colaborăm, adică eu cu tatăl meu, dar fiecare lucrează cu stupii lui. Nu a fost simplu la început. Este uşor dacă porneşti la drum cu 800 de familii de albine şi angajaţi gata pregătiţi. Dar eu am pornit de jos. În trei ani, însă, sper să-l depăşesc pe tata. Ambiţia este mare“, îşi doreşte tânărul apicultor din Româneşti.

Produsele obtinute de Iustin Marineac FOTO Cosmin Zamfirache

Cunoştinţele, experienţa, dar şi ambiţia botoşăneanului l-au făcut ca, numai în doi ani, să-şi tripleze numărul de stupi. Mai precis, astăzi are 200 de stupi ordonaţi în stupine, care, la rândul lor, sunt organizate în poienile bogate în flori din Româneşti. Totodată, mai are încă 60 de stupi în judeţul Sălaj pentru recoltarea de polen. Este o muncă grea, spune, însă, Iustin Marineac.

De multe ori, tânărul de 27 de ani se trezeşte cu noaptea-n cap, munceşte zi-lumină, pentru ca totul să meargă strună. Depinde de calitatea drumurilor, de condiţiile atmosferice şi de hazard, în general. Pentru ca albinele să găsească preţiosul polen, stupii sunt mutaţi noaptea, cu ajutorul camionetelor, uneori şi la zeci de kilometri depărtare. Stupii pot fi duşi oriunde pe teritoriul ţării, acolo unde primeşte permisiunea agricultorilor pentru ca recolta să fie calitativă şi abundentă.

Când mierea devine amară

„Mierea este uneori amară pentru apicultori. Sunt foarte multe probleme pe care le întâmpinăm. Depindem de vreme şi este o muncă grea. Poate uneori să plouă abundent şi brusc. Atunci riscăm să rămânem cu maşinile împotmolite cu tot cu stupi. Dacă uiţi locul unei familii de albine şi greşeşti, iese un adevărat măcel. O familie trebuie să o mut la minimum trei kilometri, ca ea să-şi desfăşoare în continuare activităţile cum trebuie. Alegem locurile în funcţie de cules. Căutăm, de exemplu, zone cu un număr mare de hectare de rapiţă. La salcâm şi tei, folosim, de obicei, aceleaşi locuri. Îi aşteptăm pe marii agricultori şi ori ne invită, ori îi rugăm să ne lase“, explică Iustin Marineac.

500 de lei pe an pentru o familie de albine

Totodată, pe lângă intemperii, o altă problemă spinoasă o reprezintă şi costurile aferente. De exemplu, costurile de întreţinere a unei familii de albine ajung la 500 de lei pe an. La toate acestea se adaugă consumabilele, precum stupii, ramele şi alte accesorii. În momentul în care producţia creşte, este nevoie de aparatură performantă, precum centrifugele de extragere a mierii, care pot ajunge la câteva mii de euro. La toate acestea se adaugă şi echipamentele performante pentru ambalare şi transport.

„În momentul în care vrei să produci cantităţi mari, la calitate foarte bună şi, mai ales, să şi transformi totul în afacere, ai nevoie de utilaje performante. De exemplu, eu vreau ca în viitorul apropiat să reuşesc să-mi fac o hală, dar şi să mă perfecţionez la capitolul ambalare. Adică să achiziţionez tehnologii de ultimă generaţie“, spune Marineac.

La început, pentru a-şi dezvolta afacerea, Iustin Marineac a folosit şi fonduri europene. Mai precis, cei 25.000 de euro oferiţi prin măsura 112. Momentan, însă, apicultorul botoşănean este decis să acţioneze cu fonduri proprii, urmând ca mai apoi, să încerce să acceseze din nou fonduri europene.

A creat produse apicole unicat

Tot ce produc albinele lui Iustin Marineac se vinde ca pâinea caldă, cel puţin aşa ne spune apicultorul botoşănean. Cu cei 200 de stupi, produce aproape 12 tone de miere. „Anul trecut, de exemplu, am reuşit să obţin 2-3 kilograme de miere de salcâm pe stup, miere de tei – între 15 şi 20 kilograme, iar de floarea-soarelui – 12-13 kilograme. Au fost însă şi ani când am extras de la floarea-soarelui şi 35 de kilograme per stup“, se mândreşte Iustin Marineac.

Pentru a-şi vinde producţia, botoşăneanul şi-a construit, cu ajutorul unui prieten din Bucureşti, un site specializat, a folosit reţelele sociale, dar şi cunoştinţele pe care le are în ţară şi în străinătate. Mierea o dă şi la magazinele de profil, dar mai ales prin comandă directă. Iar oamenii cumpără, mai ales că s-a dus vestea că mierea lui Marineac este sută la sută naturală.

Mierea pe straturi FOTO Cosmin Zamfirache

„Bineînţeles că mierea este naturală! Şi avem şi o gamă destul de variată. Începem cu mierea de păpădie, apoi trecem la rapiţă, salcâm, tei, floarea-soarelui şi polifloră. La vânzare m-a ajutat foarte mult site-ul. Am comenzi de la multă lume. Mai apoi, cei care cumpără, descoperind că este un produs de calitate, le mai recomandă şi altora. Şi tot aşa. Mă trezesc cu comenzi şi mă grăbesc să le onorez“, spune Iustin Marineac.

Apicultorul a ajuns să vândă mierea de la Româneşti şi în Italia, Spania sau Germania. Mai întâi a trimis, de probă, borcane cu miere la magazine mici din anumite localităţi din aceste ţări şi mai apoi, localnicii au început să-l caute şi să facă individual comenzi. „Până acum, am trimis miere în Italia – în Bari, în Bisceglie şi Reggio Emilia. În Germania – în Nürnberg, în Spania am trimis în Barcelona, Guadelupa şi în Palma de Mallorca. Am avut chiar o situaţie în care 30 de borcane s-au vândut în două zile. Oamenii au fost încântaţi“, spune apicultorul botoşănean.

Îl ajută să vândă atât de bine şi faptul că mierea sa are un preţ bun: mierea polifloră costă 20 de lei borcanul, iar cea mai scumpă este mierea de salcâm, la 32 de lei borcanul. Fiecare borcan are un kilogram.

Api-imuno-stimulatorul

După atâţia ani de experienţă cu „îmblânzitul“ albinelor, Iustin Marineac a reuşit să dezvolte două produse unicat din miere şi alte derivate din miere. Unul dintre acestea, spune Marineac, este important din punct de vedere medical. Este vorba despre un amestec care stimulează sistemul imunitar şi întăreşte organismul în faţa bolilor. „Este vorba de o mixtură de propolis, polen crud, lăptişor de matcă, pe care îl extragem noi, plus miere de salcâm. Toate aceste patru produse le amestecăm de opt ani. În jur de 30-50 de zile durează pregătirea şi facem un produs numit api-imuno-stimulator, pentru că este util pentru sistemul imunitar, dar şi pentru o gamă foarte mare de boli. Nu îl recomandăm, însă, celor care au diabet“, precizează apicultorul.

Totodată, Iustin Marineac mărturiseşte că acest produs cu proprietăţi medicale este foarte căutat şi că a primit un feedback pozitiv din partea celor care l-au folosit. „Noi nu băgăm acest produs în farmacii naturiste, pentru că ne-am obişnuit să ţinem sub urmărire directă persoanele care-l folosesc. Avem nenumărate cazuri. Solicitări sunt foarte multe pentru acest produs. Totodată, avem analiză şi notificare de la Institutul de Bioresurse Alimentare de la Bucureşti care certifică acest produs“, spune Iustin Marineac.

Trei într-un borcan

Pe lângă acest produs cu aplicaţii medicale, tânărul apicultor s-a gândit să facă un produs care să conţină trei tipuri de miere în acelaşi borcan, dar nu este vorba despre un amestec. Cele trei tipuri de miere pot fi consumate şi separat, şi împreună din acelaşi borcan. Mai precis, în acelaşi recipient, pe trei straturi şi trei culori se află: miere polifloră, miere de rapiţă şi miere de salcâm. „Este un borcan creaţie proprie, nu am văzut pe piaţă aşa ceva. Clientul poate opta pentru una dintre cele trei categorii, fără să folosească borcane diferite. Trei tipuri, trei arome independente în acelaşi borcan“, spune Iustin Marineac.

Cea mai mare ambiţie a tânărului din Româneşti este ca să deţină 2.000 de familii de albine şi să ajungă să aibă cea mai înaltă tehnologie pentru prelucrarea mierii.

