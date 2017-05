Ministrul Afacerilor Interne: Suntem pregătiţi pentru un aflux mai mare de imigranţi la graniţele cu Serbia. Despre fotbal: Mă uit cu interes, încerc să înţeleg

Prezentă vineri la Bistriţa, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne a precizat că România este pregătită pentru un aflux şi mai mare de imigranţi la graniţele cu Serbia. Asta în ciuda faptului că nu este personal suficient, apelându-se la judeţele limitrofe pentru a asigura graniţele, după cum a recunoscut chiar ministrul.

„Nu este un secret pentru nimeni că din punctul acesta de vedere ne confruntăm cu o problemă, dar vă spun cu siguranţă că până în acest moment am gestionat problema. În acest moment, fenomenul migraţionist este sub control. În acest moment suntem pregătiţi să facem faţă şi unei afluenţe mai mari la punctele de trecere. Am sporit măsurile de supraveghere, iar vigilenţa în acea zonă este cât se poate de ridicată”, a declarat Carmen Dan.

Aceasta însă nu a putut oferi un număr de angajaţi de care ar mai fi nevoie, precizând că trebuie să se facă o analiză în acest sens. Tot la Bistriţa, ministrul Afacerilor Interne a mai vorbit şi despre stadionul Dinamo, susţinând că se doreşte şi se încearcă reabilitarea şi modernizarea sa.

„Îmi place fotbalul, atunci când am timp mă uit cu interes şi încerc să înţeleg”, a mai spus Carmen Dan, întrebată fiind dacă ţine cu Dinamo. Nici subiectul Sebastian Ghiţă nu a fost ocolit, ministrul precizând că încă se derulează procedura de extrădare şi se aşteaptă finalizarea sa.

