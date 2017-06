Fabrica pilot de prelucrare a lânii se face în inima Ardealului. „Haina” mioarelor se va transforma în material izolator pentru construcţii

Emil Iugan, unul dintre cei mai bogaţi bistriţeni şi vicepreşedintele Forumului Montan Român, vrea să pună pe picioare prima fabrică de prelucrare a lânii. Acesta a participat şi la o întâlnire cu ministrul Agriculturii Petre Daea, cu care a discutat strategia de valorificare a lânii, la care bistriţeanul se gândeşte de mai bine de doi ani.

„Discutam şi în cadrul întâlnirilor acestui Forum Montan Român despre posibilitatea valorificării lânii. Dacă pentru carne şi lapte putem vorbi despre o valorificare, lâna este 0 şi de aici am pornit. Am trimis oameni de la firma mea în străinătate şi lucrăm de vreo doi ani la acest concept”, a precizat Emil Iugan.

Acesta vrea să transforme lâna în material izolator, iar prima unitate de producţie care va face acest lucru va fi ridicată tocmai în Bistriţa-Năsăud. Momentan, omul de afaceri încearcă să găsească o sursă de finanţare, investiţia ajungând la 4-5 milioane de euro. Dacă finanţarea ar exista deja, fabrica s-ar transforma în realitate anul acesta, crede investitorul.

„Pentru acest proiect am pregătit şi adunat în firmă zeci de arhitecţi, proiectanţi şi specialişti tineri, pe care i-am trimis în străinătate. Am adus specialişti din străinătate la Bistriţa şi am învăţat să proiectăm construcţii din lemn şi cum se face materialul izolator din lână. Acesta se utilizează tot mai mult în Austria, Germania, Italia, Elveţia şi Turcia, deşi ei nu au resursele pe care noi le avem, pentru că suntem o ţară cu un număr mare de oi. Am fost peste tot, am adunat informaţii şi avem soluţia tehnologică necesară pentru a produce acest material”, explică bistriţeanul.





Omul de afaceri vrea să facă la Bistriţa prima fabrică de prelucrare a lânii FOTO: Bianca Sara

Iarna ţine cald, vara ţine răcoare

Potrivit omului de afaceri, care a mărturisit că deja a testat materialul pe construcţiile sale, acesta este cel mai eficient material izolator, asta pentru că iarna ţine cald, iar vara răcoare.

Acest material izolator merge pe toate tipurile de construcţii, de la lemn la cărămidă sau BCA. De asemenea, se pretează la pardoseli, pereţi, planşee şi acoperişuri. Emil Iugan estimează că preţul va fi asemănător cu clasicele materiale izolatorare.

Mai mult, în urma prelucrării se pierde maxim 40% din lână, care poate fi folosită pentru alte două subproduse, la fel de valoroase. Este vorba despre lanolina, o grăsime care se găseşte în stare naturală în lână şi care este foarte căutată şi folosită în industria farmaceutică şi lâna inferioară, din care se poate obţine îngrăşământ natural, uilizat în special în legumicultură şi industria florilor. Aceste două subproduse ar necesita utilaje separate, însă investiţia nu este la fel de mare.





Izolaţia din lână ar fi mult mai eficientă decât cea clasică FOTO: greenly.ro

„În paralel cu identificarea unei surse de finanţare, trebuie să începem demersurile pentru certificarea produsului, care trebuie să obţină nişte autorizaţii, să treacă nişte teste pentru a putea fi pus în vânzare. Vrem să facem aici la Bistriţa un prim model, care ulterior să fie multiplicat în ţară. Aceasta va fi o încercare reuşită, pentru că nu pornim la drum cu nişte elemente necunoscute. Am făcut cercetări, verificări şi ştim că va merge. Aceasta este cea mai bună utilizare imediată şi în cantităţi mari”, a mai spus Emil Iugan.

Numărul de oi declarate în România ajunge la 13 milioane, însă în realitate ar fi cu aproximativ două milioane mai mult. Cu o astfel de unitate de producţie s-ar putea prelucra lâna provenită de la 3-4 milioane de oi. Pentru a acoperi toate mioarele din ţară ar fi necesare cel puţin trei unităţi de producţie.

Emil Iugan : „Îmi pare rău că se face băşcălie de oaie, pentru că e un animal deosebit”

„Am o pasiune pentru zona montană şi pentru oi, care nu vine din interese materiale, ci din dragostea pentru tot ceea ce înseamnă zona de munte. Îmi pare rău că se face băşcălie de oaie, pentru că este un animal deosebit de valoros şi într-un fel ne reprezintă. E o sursă importantă de venit din care a trăit poporul român, de generaţii. Mongolii, cu 2000 de ani în urmă ştiau prelucra lâna, pe câmp, fără tehnologie şi o utilizau ca material izolator pentru corturile în care trăiau”, mai spune afaceristul.

Chiar dacă proiectul încă nu este materializat, Emil Iugan asigură că oierii îşi pot păstra lâna încă de acum, pentru că aceasta dacă este depozitată corespunzător poate fi utilizată şi peste câţiva ani.

Ministrul Agriculturii promite ajutor de minimis pentru vânzarea lânii

Ministrul Agriculturii Petre Daea a anunţat zilele trecute că pregăteşte o hotărâre de Guvern prin care crescătorii de oi vor primi un ajutor de minimis pentru vânzare lânii, în valoare de un leu per kilogram. Suma pe care o poate primi un oier nu poate să depăşească însă 15.000 de euro.

Conform news.ro, această hotărâre ar putea fi adoptată săptămâna viitoare în şedinţa Executivului. De acest ajutor de minimis vor beneficia crescătorii de ovine persoane fizice cu atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, cele familiale, dar şi persoanele juridice, cu condiţia să deţină o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea acestui sprijin.

De asemenea, Guvernul ar intenţiona să construiască şi centre de colectare a lânii şi pieilor de oi şi capre, finanţate din fondul suveran pentru investiţii.

