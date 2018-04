Grădiniţa din Maramureş care a costat 1 euro. A fost adusă din Olanda şi cântăreşte 24 de tone

Clădirea, realizată din panouri modulare, a fost adusă dintr-un orăşel din Olanda şi a costat 1 euro. „Noi avem o colaborare mai veche cu un ONG din Olanda, ei vin la noi o dată sau de două ori pe an. Vorbind cu ei, le-am spus despre problema noastră cu spaţiul pentru grădiniţă, iar ei au aflat despre această clădire”, a explicat primarul Lajos Csendes.

Cei 20 de copii din Coltău învaţă acum într-o grădiniţă nouă, cu nouă încăperi, în care au acum tot confortul. „Până acum, grădiniţa a funcţionat în clădirea Castelului. Dar acum există un proiect pentru reabilitarea lui, clădirea este veche de 200 de ani şi nu era potrivită pentru o grădiniţă. Am fost obligat să scot grădiniţa de acolo”, mai spune primarul. Acesta a explicat că, în urma unor colaborări cu diferite ONG-uri, a aflat despre această clădire că urmează să fie dezafectată în orăşelul Druten din Olanda. Potrivit lui, 13 oameni au lucrat aproape o lună de zile la dezmembrarea clădirii, care apoi a fost încărcată în camioane şi adusă la Coltău. „A fost o treabă destul de complexă. A trebuit să ne deplasăm de aici, să demontăm acolo tot şi să încărcăm în camioane. 13 oameni au lucrat timp de 21 de zile la faţa locului, la demontarea acestei grădiniţe. Am fost nouă oameni din Coltău, doi din Ucraina şi doi din Ungaria”, mai spune primarul Csendes. Echipa mixtă s-a format tot în urma unor colaborări cu ONG-uri.

Transportată în şapte camioane

Grădiniţa are nouă încăperi, un spaţiu pentru materialele pentru curăţenie, este dotată cu centrală termică, are două grupuri sociale, dar şi birouri pentru educatoare. Clădirea în sine a costat suma simbolică de 1 euro, însă mai scump a fost transportul, pentru care a fost nevoie de 25.000 de euro. „Noi am reuşit să strângem doar 11.000 de lei din donaţii, însă tot prin ONG-urile cu care colaborăm s-au strâns banii pentru transport”, mai arată primarul.

Clădirea, ale cărei materiale a cântărit 24 de tone, a venit încărcată în şapte camioane, care au parcurs peste 2.700 de kilometri din Olanda până la Coltău, în Maramureş. Şi mobilierul a fost primit ca donaţie, din Ungaria. Clădirea nu a fost reasamblată în totalitate, doar 270 de meri pătraţi se află la Coltău din totalul de peste 1.100, cât avea în varianta ei originală. La Druten a funcţionat o şcoală în această clădire, astfel că a fost mult mai mare.

La Coltău, restul materialelor din clădire ar putea fi folosite ca hale pentru diferite firme din localitate.

Castelul va intra în reabilitare

Castelul în care a funcţionat vechea grădiniţă, dar şi Primăria până nu de mult, a fost construit probabil pe vremea Mariei Tereza, iar în 1821 clădirea construită în stil baroc a fost restaurată. Contele Teleki Sándor a fost cel mai cunoscut stăpân al castelului, care a obţinut clădirea de la părinţii lui, la vârsta de 25 de ani, în anul 1845. Descendenţii contelui au întreţinut castelul până în anul 1936, după care, din cauza climatului politic au fost nevoiţi să părăsească castelul şi satul. După cel de-Al Doilea Război Mondial, castelul a fost locuit de refugiaţi, iar mobilierul a fost furat de săteni. După naţionalizare, scara în spirală de la castel a fost demolată, la fel ca şi unii pereţi, şi a fost tranformat în loc de distracţii. A fost folosit şi ca sediu CAP şi depozit, iar ulterior - ca şcoală. Grădiniţa a funcţionat la parter.