Familie de romi, protest cu un borcan cu ploşniţe în mână

Oamenii se plânge de spaţiul de locuit pe care primăria i l-a pus la dispoziţie şi spun că e mic şi mizerabil. De asemenea, pentru a justifica, femeia a adus un mic borcănel în care a adus ploşniţe, pe care le-a expus în faţa sediului SPAS. Ea spune că are 14 copii, dintre care cinci mai sunt acasă, ceilalţi fiind deja la casele lor. Cei patru adulţi şi câţiva copii care au fost prezenţi la protest s-au plâns de locuinţele pe care le-au primit în blocul situat pe strada Horea, la numărul 46 A după ce au fost evacuaţi din blocul 46 B, care intră în reabilitare. „Ne-au dat o cameră devastată, pe Horea 46 A. Camera e numai pentru un cuplu, nu încap şi patru copii. Aceşti patru copii sunt cu dizabilităţi, le trebuie condiţii. În 15 noiembrie au evacuat blocul 46 B. Am locuit acolo cu copiii, dar ne-au evacuat şi ne-au mutat în 46 A. Bagă taxe, nu este lumină pe casa scării, nici pe pe etaje, zice că avem căldură şi apă caldă, dar nu avem şi ne vine câte 700 de lei (taxe, n.r.). Pe ce, nu ştiu. Chiria nu e mare, e vreo 35 de lei. Nu chiria e problemă, ci taxele”, spune Alexandru Banta.





Apoi îşi aminteşte că totuşi au încălzire. „Dar căldură ne-au dat numai din 10 noiembrie. E prea strigător la cer”, se plânge el. Familia nu are venituri, trăieşte doar din alocaţia copiilor, sumă ce se ridică la 1.800 de lei după cum spune el. „Avem ploşniţe în casă. E o mizerie de nedescris. Au pus gratii la geamuri”, se mai plâng ei. Cel de-al doilea bărbat prezent la protest s-a plâns că după ce a fost evacuat din bloc, a trebuit să-şi găsească chirie singur. „Am stat pe drumuri, până nu mi-am găsit o chirie unde plătesc mai puţin decât la ei. Plătesc 250 de lei”, spune Grigore Lupşe Grigore Valer.

Protestatari cu datorii şi antecedente penale

Reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) Baia Mare au spus pentru infomm.ro că există o sentinţă judecătorească în acest caz şi că familia are datorii foarte mari la întreţinere. “Există o sentinţă judecătorească, astfel că, în scurt timp, executorul va trece la evacuarea lor. Familia Banta are trei locuinţe. În două din ele stau copiii. Aceştia sunt cu taxele la zi. Doar seniorii au înregistrat datorii, doar locuinţa lor va fi evacuată. Datoriile sunt de 5.234,12 lei. De altfel, ei nu au plătit niciun leu din data de 1 iulie 2015, de când s-au mutat în blocul Horea 46 A. Sunt foarte recalcitranţi”, a arătat Bogdan Gavra, directorul SPAS Baia Mare. Acesta a mai arătat că Alexandru Banta a fost implicat într-o altercaţie cu un poliţist local, în timpul unei razii. „S-au ales cu dosar penal după ce, la o razie, au lovit un angajat al SPAS şi au înţepat cu cuţitul un poliţist local. La protestul de astăzi, au venit însoţiţi de familia Lupşa. Membrii acestei familii au locuit şi ei în blocul Horea 46A până în data de 10 mai 2017. Aceştia aveau datorii de 6.500 lei. În luna mai, ei au vandalizat locuinţa, după care au părăsit-o. Am sesizat poliţia în acest caz. În plus, vom sesiza şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, întrucât au folosit copiii la protest. Celor mici noi le-am oferit sendvişuri şi ceai”, a mai arătat directorul SPAS Baia Mare.