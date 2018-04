Cele mai bune bancuri cu proşti. „Doriţi pizza tăiată în patru sau în opt?“, „În patru! Nu pot mânca opt, e prea mult!“

Un tip intră într-un restaurant şi comandă:

- O pizza, vă rog frumos!

- Cu cea mai mare plăcere, domnule. O doriţi tăiată în patru sau opt bucăţi?

- În patru bucăţi vă rog. Nu pot mânca opt, este prea mult.



***



Un bărbat şi o femeie se aflau într-un compartiment de tren. La un moment dat, bărbatul izbucneşte în ras. Femeia, contrariată, îl intreaba dacă râde de ea.

- Nu, îi răspunde bărbatul.

Mai trece un timp şi bărbatul iar izbcneşte în râs. Femeia, încruntată, era sigură că de data asta râde de ea.

- Nu, spune el din nou.

A treia oară, bărbatul râde mai tare ca niciodată.

- Domnule, sigur nu râdeţi de mine? Întreabă ea din nou.

-Nu, doamnă. Îmi spuneam bancuri în gând şi acum mi-am spus unul pe care nu-l ştiam.





***

Un tip intră într-un bar şi se aşează la masă.

- Ce v-ar plăcea? întreabă barmanul.

- Ce mi-ar plăcea? Păi, o casă mai mare, bani mai mulţi şi o soţie mult mai frumoasă.

- Nu, zice barmanul calm. Ce doriţi?

- Îmi doresc să căştig la loto, să moară soacră-mea şi copilul meu să se nască sănătos.

Barmanul începe deja să se irite.

- Ce să fie?

- Băiat sau fată. Nu contează.

- Domnule, spune barmanul enervat de-a dreptul, m-aţi înţeles greşit. V-am întrebat doar ce vrei să beţi!

- Aaa, păi de ce nu spui aşa?!...Ce ai? Întreabă omul, la care barmanul îi răspunde:

- Absolut nimic! Sunt perfect sănătos!

***



Un tip merge la frizerie să se bărbierească. Îi spune bărbierului că niciodată nu a putut fi bine ras pe obraji.

- Nici o problemă, spune bărbierul scoţând o bilă mică, dintr-un sertar.

- Luaţi în gură bila asta şi ţineţi-o între gingii şi obraz.

Omul face asta, iar la final, mai mulţumit de bărbierit ca oricând, îl întreabă e frizer:

- Şi dacă inghiţeam bila, ce făceai?

- Nici o problemă, o aduceaţi a doua zi înapoi, la fel ca toţi ceilalţi clienţi!

****



Se întâlneşte Ion cu Vasile

- Ce mai faci Ioane?

- Îs supărat, mă, Vasile.

- De ce, măi Ioane, că de-abia te-ai întors din concediu?!

- Păi, uite, măi Vasile, am fost în Spania la “all inclusive”. Excepţional. Mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, cu spa, ce să mai zic, lux!

- Păi şi-atunci? De ce eşti supărat?

- Da' să vezi mă, ce păţesc acolo. Mă duc într-o dimineaţă la micul dejun, Măria mea rămâne în cameră. Când mă întorc, Măria mea nicăieri. O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepţie şi aflu că... e-n cameră la Antonio Banderas!... Mă duc acolo, bat la uşă, deschide Antonio... măi Vasile, ce bărbat bine! ‘nalt, frumos, brunet, ochi negri, fără pic de burtă, plin de muşchi...

- Aşa, şi?

- Când mă uit mai bine, iese şi Măria mea, din baie... mică, amărâtă, cu cearcane, părul tot vâlvoi... Bă, te rog să mă crezi, aşa ruşine mi-o fost de omul cela!

***

Inspecţie la şcoală. Bulă stă în penultima bancă, iar inspectorii se aşează în spatele lui. Profesoara pune întrebări, iar Bulă, tot cu mâna pe sus. În sfârşit îl pune şi pe el să răspundă.

- Ia, răspunde şi tu Bulă.

- Doamnă, să mor io, ce picioare beton aveţi!

Profesoara, neagră de furie:

- Nesimţitule, cum îţi permiti? Ai nota 2! Ieşi afară!

Se ridică Bulă să plece din clasă, se întoarce la inspectori:

- Băi, aştia cu inspecţia, nu mai şoptiţi dacă nu ştiţi!

***

Bulă se duce la şcoală, iar pe drum se impiedică şi se răneşte la picior. Ajuns la şcoală, Bula se duce la asistentă şi îi spune ce a păţit. Ea îi pune picături în ochi.

-Dar, doamnă asistentă, eu m-am rănit la picior!

-Ştiu, dar dacă ai fi văzut pe unde mergi, nu te-ai fi rănit.

***

În seara de Ajun, Moş Nicolae vine la Bulă. Îi arată cu degetul şi îl întreabă:

- Ai fost cuminte anul acesta?

La care Bulă:

- Tată, moşul ăsta mă ameninţă! Sună avocatul!

***

Bulă se întoarce la şcoală după trei săptămâni. Doamna îl întreabă:

-Bulă, unde ai fost tu în aceste trei săptămâni în care ai lipsit?

-Păi doamnă, în prima săptămână a murit tata, lovit de o cărămidă în cap şi a trebuit să îl îngropăm.

-Vai, bietul de tine! Şi celelalte săptămâni?

-În a două săptămână a murit mama, lovită de o cărămidă în cap şi a trebuit să o îngropăm.

-Asta e chiar prea de tot, spune învăţătoarea. Şi în a treia săptămână?

-În a treia a murit soră mea, lovită de o cărămidă în cap şi am îngropat-o şi pe ea.

-Şi tu ce ai făcut în timpul ăsta, Bulă?

-Am stat pe acoperiş şi am aruncat cărămizi.

***

Ajunge Bulă la psihiatru şi se plânge:

-Doctore, tatăl meu are o problemă!

-Care e necazul, Bulă, îl întreabă doctorul.

-Păi, tatălui meu îi plac ciorapii de damă, spune Bulă.

-Nu-i nimic, Bulă, se întâmplă. La mulţi le plac ciorapii de damă.

-Dar îi plac ciorapii de damă, insistă Bulă.

-Nu-i nimic, Bulă. Şi mie îmi plac, încearcă doctorul să-l liniştească.

-Simpli sau cu muştar?