În Baia Mare a fost organizată prima paradă militară, după mai bine de 30 de ani

Ceremonia militară a debutat cu prezentarea onorului şi salutarea Drapelelor de Luptă. După ce reprezentanţii autorităţilor locale au rostit alocuţiunile, a venit momentul aşteptat de cele câteva sute de băimăreni care au venit să asiste la parada militară. Subunităţile care fac parte din Batalionul 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş” au fost primele care s-au prezentat, a urmat apoi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, Poliţia de Frontieră, SRI şi Poliţia Locală Baia Mare.

Tehnica militară care a fost prezentată la parada militară aparţine Batalionului 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş”, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Direcţiei Judeţene de Informaţii Maramureş şi Poliţiei Locale Baia Mare.





Copiii au fost cei mai încântaţi de ceea ce au văzut. „Sunt mândră că sunt româncă pentru că e o ţară frumoasă şi aici poţi să ai încredere în oameni. Parada e foarte frumoasă şi îmi place cum mărşăluiesc militarii. Le doresc românilor să fie mândri de ei”, spune Mihaela o fetiţă de clasa a III-a. „Îmi place foarte mult armata şi tancurile”, spune Edi, un băieţel de 10 ani. Nici adulţii nu au rămas indiferenţi la spectacolul la care au asistat. „E foarte frumos, nu a mai fost de foarte mulţi ani o paradă militară. Îmi amintesc că era frumos şi atunci, ca şi acum. Îmi era dor să văd aşa ceva. E important să vedem ce dotări are armata. E chiar mai frumos decât mai demut şi pare că sunt foare bine pregătiţi”, spune Gavril Cândea.

La parada militară au asistat şi câţiva veterani de război. Vizibil emoţionaţi, au asistat la întreg ceremonialul şi parada militară. „Noi, care am fost acolo, ştim cât de greu a fost. Încercăm să rămână în memoria noastră, dar să vă aducem şi dumneavoastră în atenţie zilele şi timpurile de atunci. Aveam doar 17 ani, am fost refugiat din nordul Bucovinei, am devenit militar la 17 ani şi aşa am avut neşansa, să spun aşa, de a participa pe front şi în interor, şi după aceea şi în Ungaria şi Cehoslovacia, până la 9 mai 1945. Sunt militar de profesie, vă daţi seama că parada militară îmi readuce în minte tinereţea, pentru că la vârsta de 90 de ani îmi aduc aminte doar de ceea ce a fost”, a spus colonelul în retragere Petru Coca.

Manifestarea s-a încheiat cu un spectacol cultural-artistic.