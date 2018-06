Workshop şi Masterclass cu antrenoarea vocală a Loredanei Groza. Programul evenimentului

Evenimentul se va desfăsura în aceeşi zi, în două etape: 11.00-13.00: Workshop (locaţie - Restaurant Imperial - lângă Ateneu) - se va prezenta Tehnica Vocală Completă) şi 14.30-19.30: Masterclass (Pensiunea Studio), cu două posibilităţi de participare: activ - se va lucra cu fiecare concurent înscris pe o parte dintr-o piesă şi pasiv: unde concurenţii înscrişi doar asistă şi observă cum se lucrează cu ceilalţi copii.

„Dacă iubeşti muzica şi vrei sa îţi dezvolţi corect pasiunea de a cânta, acum poţi să o faci! Tehnica Vocală Completă vine şi rămâne în Bacău, prin "My Voice Studio" by Andra Lungu, cea mai nouă şcoală de canto din Bacău, parteneră cu “Atelierul de Voce şi Muzică” by Loredana, unde poţi afla cum să îţi foloseşti vocea pentru a cânta sănătos“, a precizat Andra Lungu.

„Pentru mine, muzica reprezintă mai mult decât poate oricine descrie în cuvinte iar meseria de profesor, o misiune personala. Am urmat cursurile Academiei de muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca şi apoi masteratul la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. În prezent sunt profesor de muzică vocală, deţin Şcoala de muzică "My Voice Studio" by Andra Lungu, cea mai nouă şcoală de canto din Bacău, parteneră cu “Atelierul de Voce şi Muzică” by Loredana Groza“, mai declară profesorul Andra Lungu.

Preselecţie la Arena Mall, Bacău - prima ediţie a concursului "Ridols 2018”

În parteneriat cu “Atelierul de Voce şi Muzică” by Loredana Groza, "My Voice Studio" by Andra Lungu organizează, pe 16 iunie, în Arena Mall (etajul II, orele 11.00) preselecţia pentru prima ediţie "Ridols 2018", o manifestare artistică naţională, un eveniment unic şi mai ales inedit în România. Încă te mai poţi înscrie şi tu, completând formularul online de pe site-ul “Atelierul de Voce” (http://atelieruldevoce.ro/ridols.) şi urmând paşii de acolo!