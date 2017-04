Elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare din Târgu Ocna au donat alimente copiilor şi bătrânilor în cadrul unei campanii umanitare

Acest proiect umanitar are drept scop stimularea implicării sociale, sensibilizarea elevilor cu privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate.

„Fiecare an e o dovadă în plus că elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna nu sunt doar viitori agenţi de penitenciare integri, ci şi oameni dornici să ajute, să sprijine, să se implice. Gestul vine să sprijine semnificaţia întregului parcurs didactic ce se profilează de-a lungul unui an si anume aceea că adevăratul agent de penitenciare nu este doar un apărător al dreptăţii, ci şi un apărător al umanităţii“, se arată în comunicatul transmis de Ana Savin, din cadrul SNPAP, care a ataşat şi dictonul campaniei, o frază rostită de Maica Tereza: „Nu contează cât dăruieşti, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruieşti…”.

Acţiunea s-a desfăşurat în baza Protocoalelor de colaborare încheiate între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi cele patru instituţii menţionate, în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi.