România lucrului prost făcut. Pasajele rutiere costisitoare care stau abandonate de şase ani pe centura Aradului

Lucrările de construire a două pasaje rutiere peste calea ferată au început la periferia Aradului în 2011. A fost proiectată o investiţie de 13 milioane de euro pentru realizarea celor două pasarele care să descongestioneze traficul rutier pe şoseaua de centură a oraşului.

Construcţiile urmau să fie terminate în august 2012, dar nici astăzi, la şase ani de la începerea lucrărilor, podurile rutiere nu sunt gata. Pasajele ar trebui să asigure traversarea liniilor de cale ferată Arad-Brad, Arad-Curtici (CET) şi a drumului judeţean Arad-Curtici. Din cauza „constrângerilor bugetare“, autorităţile centrale au sistat finanţarea pentru acest proiect tocmai în anul 2012, în condiţiile în care pasarelele erau realizate în proporţie de 21%, respectiv 70%. În plus, în următorii ani, s-a constatat că cei doi constructori, Confort Timisoara şi CCCF, nu şi-au indeplinit obligaţiile, în condiţiile subfinanţării constante, iar contractele le-au fost reziliate.



Potrivit estimărilor actualizate, ar mai fi nevoie de peste 10 milioane de euro pentru darea în folosinţă a celor două pasaje. Suma necesară în momentul de faţă este relativă, spun specialiştii consultaţi, în condiţiile în care lucrările, oprite definitiv de cinci ani, ar fi avut nevoie periodic de lucrări de conservate care n-au fost însă făcute.



Promisiuni ministeriale

Toţi miniştrii Transporturilor care s-au succedat în funcţie în ultimii ani au promis alocarea fondurilor necesare pentru finalizarea construcţiei. De exemplu, în decembrie 2015, fostul ministru al Transporturilor Dan Costescu declara, în timpul unei vizite la Arad că lucrările vor fi reluate în 2016, iar unul dintre pasaje urma să fie terminat în acelaşi an. S-a organizat o nouă licitaţie pentru desemnarea constructorului, iar fostul CNADNR a anunţat o valoare estimată de aproximativ 7,8 milioane de euro pentru finalizarea celor două construcţii. Licitaţia n-a avut succes din cauza ofertelor prea mari depuse de firmele înscrise la procedură.

Ministrul tehnocrat al Transporturilor, Sorin Buşe, a promis anul trecut că unul dintre pasaje va fi gata în vara anului 2017, iar lucrările vor fi executate în regie proprie de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara. „În urma discuţiilor cu autorităţile locale s-a stabilit că lucrările pentru finalizarea pasajelor vor fi executate în regie proprie de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fiind estimate să dureze aproximativ 7 luni“, se arăta într-un comunicat de presă remis de Primăria Arad, în data de 4 noiembrie 2016.



Nu s-a mai întâmplat nimic însă, iar ultimele promisiuni venite de la Bucureşti arată că pasajele vor fi terminate cel târziu în 2018.



„Pentru pasajul denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad – CF Curtici – DJ 709 B suntem în aşteptarea validării de către ANAP a documentaţiei de atribuire. Obiectivul de investiţii este amplasat pe DN 7/E68 pe raza judeţului Arad. Lungimea traseului este de 1.365 metri, iar pasajul are o lungime de aproape 500 de metri. Contractul cu antreprenorul CCCF Drumuri şi Poduri Timişoara SRL a fost reziliat în data de 13 martie 2015. La data rezilierii contractului, lucrările la obiectiv au fost realizate în proporţie de 70%. În ceea ce priveşte pasajul denivelat pe centura ocolitoare Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad - Bucureşti putem spune că este în curs de ridicare pe SEAP a documentaţiei de atribuire. Obiectivul de investiţii are lungimea de 722 metri, iar pasajul are o lungime de 322 de metri. Contractul cu antreprenorul SC Confort SA Timişoara şi SC Vel Service SA Bucureşti a fost reziliat începând cu data de 28 noiembrie 2014. La data rezilierii lucrările de obiectiv au fost realizate în proporţie de 21 %“, a declarat inginerul Horaţiu Simion, director regional al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara.

Reproşuri istorice între „combatanţi“

În mai 2014, oficialii Companiei Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) au criticat decizia Primăriei Arad de a amplasa panouri informative despre situaţia celor două pasaje. În aprilie 2014, membrii Consiliului Local Arad au aprobat o hotărâre privind montarea în zona pasarelelor a unor panouri cu mesajul: „Vă aflaţi pe un drum naţional. Guvernul României a sistat lucrările în 2012. Suntem în 2014, Aradul aşteaptă finanţarea“.



Reprezentanţii CNADNR au răspuns printr-un comunicat de presă: „Participanţilor la trafic pe Centura de Nord Arad li se comunică în mod eronat faptul că ar fi fost sistată finanţarea pentru cele două pasaje supraterane peste liniile de cale ferată Brad-Curtici şi Arad-Bucureşti. Li s-a comunicat antreprenorilor în 25 aprilie sumele alocate în 2014 pentru pasajul denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-Curtici – DJ709B (13 milioane de lei) şi pentru cel peste liniile CF Arad-Bucureşti (25,4 milione de lei), astfel încât ei să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii optime până la sfârşitul acestui an. Iar Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Timişoara a emis ordinul de reluare a lucrărilor trei zile mai târziu“.

