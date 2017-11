Povestea unui manechin care acum este instructor de Yoga

Este vorba despre arădeanca Antonela Pantea, care ani de zile a strălucit ca manechin pe scenă.



„Eram şi model, deoarece se creau ţinutele pe mine, dar şi manechin la prezentari de modă. Am început să coordonez o echipă de manechine pentru prezentari, le învăţam mişcarea scenică, aşa cum am învăţat şi eu de la doamna Eli. Apoi am urmat cursurile unei agenţii de modeling din TM. Am participat la concursuri de Miss”, spune tânăra arădeancă.

În liceu aceasta a fost Miss Arad, apoi a luat locul II la Miss Banat şi a fost Miss Unica, în anul 1998. Apoi s-a gândit să aibă propria ei afacere.

„Mi-am deschis o agenţie de modeling în Arad - "Prestige Agency", ţineam cursuri de modeling (mişcare scenică, atitudine, ţinută, photo shooting, alimentaţie, sport pentru fete, băieţi şi copii. Organizam prezentari de modă împreună cu Ellis dar şi cu alte case de modă de atunci (Dorela, Chic) şi magazine de îmbrăcăminte. A fost o activitate pe timpul facultăţii. Am terminat Management şi Administrarea Afacerilor. Apoi mi-am mai deschis şi o gogoserie pe ştrand. Gogoaşa Veselă se numea”, adaugă Antonela.

Antonela la Gala Ellis FOTO arhivă personală

În anul 2005, tânăra s-a angajat ca director zonal la Steilmann, până în anul 2010. Apoi a fost director zonal la o companie multinaţională, tot fashion retail, cu care a călătorit foarte mult atât prin ţară cât şi în străinătate. A lucrat la proiecte internaţionale (în SUA şi UK).

Apoi, în anul 2016, Antonela Pantea a hotărât să îşi schimbe domeniul, deoarece era prea mult plecată şi viaţa de familie a avut de suferit.

„Mi-am luat un aşa zis „an săbatic” să mă regăsesc. Am reflectat la viaţa mea, am facut mult sport (practic yoga de vreo 11 ani), am petrecut timp cu mine. M-am certificat ca instructor de aerobic/fitness, m-am certificat ca formator. Studiez coaching acum şi vreau să mă specializez ca şi coach de viaţă şi instructor de Yoga. Sunt Coach şi Trainer certificat John Maxwell. Cred că aceste două domenii se întrepătrund. Avem nevoie, ca să fim fericiţi, să ne cunoaştem pe noi înşine foarte bine, iar eu cred că-i pot ajuta pe cei din jurul meu prin prisma experienţei mele de viaţă atât personală cât şi profesională să se cunoască în primul rând, să obţină mai multa claritate asupra vieţii lor şi să-şi acceseze potenţialul”, mai afirmă tânăra.

Aceasta spune că ea caută: „semnificaţia vieţii mele, sunt interesată de spiritualitate, sănătate şi dezvoltare personală. Am participat la cursuri de Ayurveda, Yoga, Homeopatie. Practic Yoga zilnic. Am învăţat să fiu recunoscătoare pentru tot ce am în viaţă, în special pentru familia mea. Am învăţat să mă bucur de toate lucrurile pe care le fac, mai mari sau mai mici. Am învăţat să cer ajutorul când am nevoie. Am un coach cu care mă întâlnesc periodic şi care mă ajută să trec peste impas în unele momente din viaţa mea şi să am mereu claritate. Iubesc viaţa, natura, yoga, sportul, drumeţiile şi plimbările pe jos, să vizitez oraşe. Iubesc marea, muntele, discuţiile inspiraţionale cu fiul meu, grădinăritul, să petrec timp cu mine, să citesc”.

Antonela alături de fiul ei FOTO: arhivă personală

Acum la cei 37 de ani pe care îi are a strălucit din nou pe scenă la Gala aniversară Ellis. A făcut acest lucru după 17 ani de pauză. În momentul de faţă Antonela predă clase săptămânale de Yoga în Arad şi promoveză practica Yoga în general.

Mai puteţi citi: Cum putem scăpa de durerile de cap cu remedii naturale. Mişcările de yoga recomandate şi efectele acupuncturii

FOTO Actriţa şi cântăreaţa Anca Ţurcaşiu a făcut senzaţie la Arad