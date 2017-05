Percheziţii DIICOT la CFR Marfă în Arad şi alte nouă oraşe din ţară

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins miercuri dimineaţa Bucureşti şi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinţi, Călăraşi, Arad, Teleorman, Dâmboviţa.

Percheziţiile se realizează într-un megadosar DIICOT care vizează 40 de persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals.

Într-un comunicat al IGPR se arată că: „În cursul anului 2016, la nivelul unei societăţi de transporturi feroviare, s-a constituit un grup infracţional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central şi teritorial al societăţii de transport. Membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societăţii, cu prilejul operaţiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deşeurilor feroase din Călăraşi a diferenţei rezultate între valoarea reală şi cea subevaluată a bunurilor casate…Preţul de achiziţie a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condiţiile în care preţul mediu practicat pentru «deşeu fier vechi greu» era de 175,88 euro per tonă, iar pentru «deşeu fier vechi special» (oţel) era de 218,90 euro per tonă. Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul «deşeurilor fier vechi special» (oţel) şi cu 46,56% în cazul «deşeurilor fier vechi greu»”.

Prejudiciul este estimat la peste 6,3 milioane de euro.

