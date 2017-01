Campionul care a devenit antrenor şi care a creat „Judo pentru toţi”

De zece ani însă îi antrenează pe copiii care şi ei la rândul lor au devenit campioni. Dorin vrea astfel să aducă campioni României.

„De mic copil am început acest sport. Cam de pe la şase ani la profesorul Mihai Teleki. N-a fost an să nu vin cu o medalie. Mi-a plăcut judo, pentru că eram rău, nu suportam să mă bată cineva. La sală, voiam să lupt cu cei mai mari decât mine. Îi supăram, mă băteau, iar o luam de la capăt. Aşa am ajuns la performanţă”, spune arădeanul.



Steaua Bucureşti l-a luat de la CSS Gloria după ce a câştigat o medalie de bronz la Campionatul European de juniori. După transfer, avea să câştige titlul naţional de tineret, de seniori, dar şi pe echipe. Bucureştenii i-au oferit un apartament şi l-au încadrat în armată cu gradul de plutonier. A continuat şirul rezultatelor bune, luând încă o medalie de bronz la „europene”.

În 1988, se pregătea pentru Olimpiada de la Seul. A suferit însă un accident care avea să-l scoată din circuitul de nivel înalt. „La Campionatul Naţional, nu mi-am făcut bine încălzirea şi am suferit o luxaţie”, îşi aminteşte Dorin.





Doriin şi două dintre medalii FOTO arhivă personală

„De zece ani am revenit ca şi antrenor la secţia de Judo a Clubului Sportiv Municipal Arad. M-a readus înapoi în sport regretatul Eugen Roman, fost director pe atunci. Îmi doresc să-mi depăşesc primul antrenor adică să obţin medalii mai valoroase cu copiii pe care îi antrenez”, a declarat Dorin Dimbre.

Copiiii de la club au şi rezultate la Campionatele Naţionale, Cupa României şi Campionatele Balcanice. În total sunt 28 medalii din care: 6 de aur, 6 de argint, 16 de bronz. Rezultatele competiţiilor internaţionale neoficiale sunt: 183 medalii din care: 56 de aur, 51 de argint şi 76 de bronz. Antrenorii secţiei de judo din Arad sunt Ionel Lazăr, Loghin Lazăr, Gabriela Botoş, Arpad Nagy, Dan Păcurariu şi Dorin Drimbe.





Dorin alături de copii

Şcoala de Judo C.S.M. Arad este concepută de sensei Dorin Drimbe.

„Sunt mândru de faptul că n-am lăsat lucrurile negative să mă doboare să-mi influenţeze viaţa şi cariera. Sportul mi-a dat totul, mai mult artele marţiale mi-au deschis inima, m-au influienţat în bine, spiritul judo-ului m-a făcut să mă hotărăsc pe ce cale să merg, dar şi respectul pentru onoare, dreptate, sinceritate, ajutor, prietenie, politeţe, modestie, curaj, codul moral fără de care nu se poate practica acest sport numit judo. Sportul m-a învăţat să înfăptuiesc în viaţă atâtea lucruri fantastice şi cu toate acestea să fiu întotdeauna mândru că sunt român, acolo sus pe cea mai înaltă treaptă a podiumului când se cânta imnul –eu am spus mereu mă mândresc şi mai mult că sunt român”, mărturiseşte Dorin.

“Judo pentru toţi”

Acesta mai afirmă că şi-a concentrat întreaga energie, întreaga pasiune, pentru a deschide o nouă lume a judo-ului, indiferent de vârstă.

“Judo pentru toti”, indiferent de rasă umană, credinţă. Am creat un altfel de sport, unul cu mişcări uşor de învăţat, la care să poată veni oricine să le aplice. Am creat o şcoală de judo nouă la noi. Am introdus în această şcoală paşii de bază, în care cine intră trebuie să cunoască terminologii, să aibă o pregătire fizică corespunzătoare, şi în cele din urmă să ştie să aplice diferite tehnici în picioare cât şi în lupta la sol. Treptat fiecare judoka va fi recompensat în urma unor examinări. M-am luptat mult să-mi depăşesc momentele critice, mi-am impus cu modestie şi arta pedagogică, am preluat ştafeta de la învăţătorii mei, atât de la noi din ţară, cât şi a celor din Germania şi stilului din Coreea, reuşind astfel să predau o nouă formă a judo-lui, o şcoală mai educativă, şcoală în care doresc ca peste câţiva ani, să se predea ştafeta muncii mele celor care sunt şi vin din urmă: instructori, antrenori, profesori. Că am făcut bine sau nu, aceasta o vor hotarî judecătorii mei de pe urmă”, mai declară Dorin.

Arădeanul îşi doreşte ca anul acesta să depăşească rezultatele din 2016. „Începem anul în forţă cu o primă competiţie la Drobeta - Cupa Severinului.

„Trebuie să ne obişnuim cu noul regulament care s-a schimbat foarte mult după Jocurile Olimpice din Brazilia. Abia din acest an se va aplica în toată lumea.



Sensei Dorin Drimbe spune în încheiere: „E înălţător să fii campion, dar cel mai important moment rămâne contribuţia pe care ţi-o aduci la dezvoltarea disciplinei care te face renumit”.

