Videle a rămas fără gaze. Pacienţii din Spitalul Municipal se încălzesc cu radiatoare

Spitalul municipal şi căminul pentru persoane cu dizabilităţi erau racordate la reţeaua de gaze şi din cauza defecţiunii au rămas fără căldură. Autorităţile au căutat surse alternative de încălzire şi au apelat, deocamdată, la încălzirea electrică. "Am apelat la încălzirea electrică. Actul medical nu a avut de suferit. A fost asigurată temperatura optimă. Avem 24 de grade in saloane. Încălzirea se face electric, cu radiatoare si ce mai avem in dotare. Se lucrează la magistrală pentru dezgheţare. Este un dop de gheaţă pe magistrală. Am informat toate instituţiile . Avem echipe de la Ministerul Afacerilor Interne, de la CEZ care asigură într-o eventuală, Doamne fereşte, nemaifiind gaze sa avem posibilitatea să intervenim. Altă soluţie la nivel de oraş nu avem deocamdată. Avem 78 de adulţi în momentul de faţă , dar reuşim să ţinem situaţia sub control", a declarat primarul oraşului Videle, Nicolae Bădănoiu.







S-a luat în calcul şi transportul pacienţilor de la Videle la Alexandria.