Lucrările la podul de peste Vedea vor fi finalizate în cel mult trei luni

Lucrările de reabilitare a podului peste râul Vedea situat pe DN 6 la intrare în municipiul Alexandria, au fost demarate la începutul lunii august 2016, având ca termen de finalizare două luni. Din cauza descoperirii unor serioase avarii la structura de rezistenţă, lucrările au fost sistate după numai o lună.







Potrivit Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) în timpul execuţiei lucrărilor de reabilitare a podului, în momentul în care s-a realizat decopertarea căii şi a trotuarelor, s-au observat fisuri longitudinale care nu puteau fi identificate înaintea decopertării. Din acest motiv, s-a impus o serie de lucrări suplimentare, care nu au fost prevăzute iniţial în contract. A urmat o licitaţie pentru încredinţarea lucrărilor suplimentare, care a fost câştigată de aceeaşi firmă. Procesul birocratic şi vremea nefavorabilă, care au urmat, nu au permis reluarea lucrărilor până de curând.





“Starea actuală a podului nu este diferită de starea lui atunci când ne-am apucat de lucrări. În principiu, la orice lucrare de acest gen, respectăm legislaţia, astfel că se face o expertiză, vine un expert tehnic care analizează defectele, evident pe cele pe care le poate determina prin metodele actuale, încheie o expertiză tehnică, urmând să se întocmească un proiect tehnic şi detalii de execuţie. Din contractul nostru a făcut parte şi partea de proiectare, însă nu şi cea de expertizare, astfel încât, pe baza unei expertize, noi avem o listă de defecte pentru care am ofertat şi am şi câştigat. În timpul execuţiei, după decopertare, au apărut acele fisuri pe care probabil toată lumea le ştie, care nu puteau fi observate în stadiul de expertiză, deci nu au putut fi ofertate. În consecinţă, acele fisuri trebuie remediate neapărat. Acum, să zic că ajungem la concluzia mea şi anume că stadiul podului nu este diferit astăzi faţă de cel care a fost la începutul contractului, pentru că dacă astăzi suntem aici ca să executăm nişte lucrări, este clar că acesta are totuşi nişte defecte, care nu sunt însă de natură să ne sperie. Podul va fi reparat, după terminarea lucrărilor va fi în parametri tehnici corespunzători, în concordanţă cu normativele în vigoare”, a declarat Florin Iacob.





Acesta a dat asigurări că ultimul termen de finalizare a lucrărilor de reabilitare a podului, dat de compania pe care o reprezintă, va fi respectat. “Două luni şi jumătate, trei luni cu o marjă de vreme rea, este un termen realist. Nu putem întârzia, pentru că pierdem bani!”, a precizat Florin Iacob.