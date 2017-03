Gripă aviară la păsări în Teleorman. Avertizări de la Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică

În Teleorman au fost descoperite două noi focare de gripă aviară. Un caz a fost depistat la Zimnicea, după ce un pelican a fost găsit mort şi în urma analizelor primul test a ieşit pozitiv. Al doilea focar a fost confimat în comuna Dracea,unde în gospodăria unei persoane au fost găsite cinci păsări moarte, din cauza gripei aviare. Alte două focare au fost descoperite, recent în fondul Suhaia, acestea din urmă fiind stinse.







În jurul celor două noi focare s-au instituit zone de supraveghere în care s-au dispus măsuri specifice de supraveghere şi de informare a populaţiei. DSVSA Teleorman a efectuat recensământul tuturor păsărilor şi celorlalte animale din zonă, monitorizează starea acestora şi informează populaţia cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia.





Printr-un comunicat de presa, Directia de Sanatate Publica Teleorman avertizeaza ca virusul gripal aviar duce in mod normal la imbolnavirea pasarilor dar se poate transmite si la om in anumite situatii.

Virusul gripei aviare se poate transmite uneori de la pasare la om, prin contact cu materiile fecale, secretii, carne si oua crude.





”Semnele principale ale bolii sunt foarte asemanatoare cu cele produse de alte virusuri care determina boli respiratorii la om: febra, dueri in gat, tuse, respiratie dificila, dureri musculare, stare generala alterata. Informati de urgenta autoritatilor sanitar-veterinare despre orice caz de deces al pasarilor domestice din gospodarie sau a celor salbatice din imprejurimi, pentru ca acestea sa poata limita focarul de infectie si evitati atingerea pasarilor bolnave sau moarte. Semnele posibile de gripa aviara la pasari sunt: ochi rosii, secretii nazale si lacrimale abundente, creasta umflata, de culoare albastruie, evolutie grava. Tineti seama de o serie de recomandari: spalati-va pe maini cu apa si sapun, mai ales dupa ce atingeti pasari. In lipsa apei si a sapunului, stergeti mainile cu alcool sanitar. Si mai ales, nu consumati carne sau oua de la pasari bolnave. Separati carnea cruda de cea gatita sau de alimentele care sunt gata de consumat, nu folositi acelasi cutit sau instrument de taiat pentru a pregati carnea cruda si alimentele care sunt preparate sau gatite, nu folositi oua fierte moi sau crude in alimente care nu vor fi ulterior preparate termic”, atrae atenţia Direcţia de Sănătate Publică Teleorman.