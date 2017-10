Cele mai ciudate băuturi din lume. Cum se prepară ceaiul de vacă sau sucul din broască peruană

Cele mai ciudate băuturi din lume sunt licori de care majoritatea oamenilor nu au curaj să se atingă, din cauza ingredientelor care stau la baza preparării lor. În diferite părţi ale Globului, sunt preparate băuturi bizare, care au pe post de ingrediente şoareci, broaşte sau placentă şi pentru care există teribilişti doritori.



Printre cele mai ciudate băuturi din lume se numără vinul de orez cu şoareci, o licoare care vine din Coreea de Sud. Pentru prepararea bizarei băuturi sunt sacrificaţi 10-15 pui de şoarece. Rozătoarele sunt practic înecate în vin de orez şi lăsate la fermentat un interval de timp cuprins între unul şi doi ani. La expirarea perioadei de fermentare, din şoarecii înecaţi în vin rezultă o băutură cu gust de gaz. Cei mai teribilişti consumă atât lichidul, cât şi şoarecii, în credinţa că resturile de animale consumate astfel reprezintă un remediu pentru diferite afecţiuni.



”Placenta 10.000”



O altă băutură ciudată vine din Japonia şi are la bază placenta. ”Placenta 10.000” este o băutură care conţine 10.000 mg de placentă de porc, sub formă de jeleu, despre care se crede că are proprietăţi de regenerare şi ajută la menţinerea frumuseţii. Băutura se vine în cluburi exclusiviste din Japonia la preţul de 8 dolari.



Cea mai scumpă cafea din lume



O altă licoare ciudată este cafeaua Kopi Luwak, originară din Indonezia. Despre acest tip de cafea se spune că este cea mai scumpă şi cea mai bună din lume. Pentru obţinerea cafelei Kopi Luwak, boabele de cafea sunt înghiţite de Zibetă, un mamifer din Asia, fiind eliminate apoi întregi. După ce sunt curăţate de excremente, sunt puse la uscat şi mai apoi măcinate. Abia după acest proces se trece la prepararea cafelei considerate o delicatesă.





Suc de broască peruană



În Peru, bărbaţii consumă o licoare ciudată, despre care se spune că ar avea efect de Viagra. Băutura ”Rana y maca” este preparată dintr-o specie de broască, numită Telmatobius coleus, care se găseşte numai numai în Peru. Broasca omorâtă prin lovire este curăţată de piele, pusă în blender şi lichefiată. Rezultatul se amestecă cu supă de fasole, miere, aloe vera. Lichidul se bea ca atare, după ce este strecurat.



Ceai din excremente de panda



„Panda Ecological Tea” este un ceai verde obţinut din excremente de Panda şi produs în China. Creatorul băuturii a plecat de la ideea că excremenele urşilor panda conţin 70% din nutrienţii mâncării consumate de panda. Se crede că planta crescută în aceste excremente este bogată în nutrienţi şi are proprietări vindecătoare.





Ceai din urină de vacă



„Ceaiul” de vacă, consumat în India, este o altă băutură bizară pe care numai indieni care venerează vaca ar fi fost în stare să o inventeze. Ceaiul de vacă numit în India ”Gau Jal” este, de fapt, urina de vacă. Ciudatul ceai se vinde la magazin, iar indienii care îl cumpără sunt convinşi că licoarea are proprietăţi benefice pentru sănătate.