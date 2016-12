Câinii salvatori din dotarea pompierilor. Patrupedele sunt antrenate pentru scoaterea persoanelor de sub dărâmături

Câinii salvatori sunt patrupedele antrenate special pentru a reacţiona corespunzător în situaţia unor calamităţi naturale, cum ar fi seismele de mare intensitate. Misiunea lor este găsirea şi scoatere persoanelor de sub dărâmâturi, o ”meserie”pentru care patrupedele se află în permanent proces de dresaj. Nu orice patruped poate ajunge însă câine salvator. Un astfel de patruped are în dotare şi ISU Teleorman. Căţeluşa Ina este antrenată zilnic pentru scoaterea victimelor de sub dărâmături.

”În primele luni se face ataşamentul cu câinele”

Ina este un ciobănesc german în vârstă de aproape 4 ani şi jumătate care face parte din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”A.D. Ghica” Teleorman. Este singurul specialist patruped de la ISU Teleorman, antrenat să caute persoane ascunse sub dărâmături în caz de dezastre. A intrat în dotarea ISU în februarie 2014 şi de atunci se antrenează zilnic. De dresaj s-a ocupat plutonierul adjutant Anghel Ioncea. Potrivit instructorului, pregătirea unui câine salvator nu este deloc o misiune uşoară: ”În primele luni se face ataşamentul cu câinele. Să îşi cunoască stăpânul, să vină la tine când îl chemi, să te reunoască ca stăpân. Progresiv am început exerciţiile de disciplină. Comenzi precum ”Şezi” sau ”Culcat”, procesul e îndelungat”.

Antrenamentul se face zilnic

Câinele face exerciţii de disciplină zilnic, câte 7-8 ore, cu pauze. La comanda ”Caută!”, patrupedul înţelege că trebuie să găsească persoana ascunsă şi o depistează după miros. ”Simulăm exerciţii de antrenament în fiecare zi, după posibilităţi tot timpul încerc să introduc o persoană străină, necunoscută, pentru că detectează mirsoul uman, nu i se dă mostră de miros sau urmă. Ia mirosul din aer şi detectează persoana de sub dărâmătură, chiar dacă nu o cunoaşte sau nu a luat contact cu ea niciodată”, spune instructorul.

Calificat cu brio

După o serie de antrenamente, câinele a fost testat la Sibiu: ”Am fost în luna decembrie 2014 la cursurile de specializare de la Sibiu, unde am trecut testele de evaluare în primele 3 luni, fiind nevoit să rămân o lună la pregătirea cu ceilalţi colegi de curs. Am calificat câinele cu brio”, spune plt. adjutant Anghel Ioncea de la ISU Teleorman.



Patrupedul deţine clasa a doua, din cele patru clase de calificare, clasa întâi fiind cea mai bună clasă de specializare. Până acum nu a fost necesară intervenţia patrupedului în nicio misiune.

Câinii salvatori, antrenaţi la Centrul Chinologic din Sibiu

Cei mai mulţi dintre câinii salvatori aflaţi în dotarea Inspectoratelor vin de la Centrul Chinologic din Sibiu. Aici sunt dresaţi anual aproximativ 300 de câini, o parte dintre aceştia fiind ulteriori selectaţi pentru acţiunile de căutare de supravieţuitori după cutremure.

La Sibiu câinii salvatori trec prin cursuri de specializare şi susţin probe de evaluare. Deşi la prima vedere tot procesul de dresaj poate fi privit ca o joacă, pregătirea patrupedelor este însă un lucru cât se poate de serios.