Memoriu la Patriarhie pentru susţinerea preotului Pomohaci semnat de peste 1.700 de enoriaşi: „Mai marii noştri nu sunt nici ei poleiţi în aurul luminii”

Preotul Pomohaci a fost oprit de la oficierea slujbelor bisericeşti şi este cercetat de Parchetul General pentru racolare de minori în scopuri sexuale. Memoriul depus la Patriarhie şi la Arhiepiscopia de Alba Iulia, a fost semnat de 1733 de creştini ce frecventează biserica din localitatea Moşuni, judeţul Mureş.

”Datorită unor forţe înrăite, care se vede clar că îşi urmăresc un scop prestabilit, este aruncată asupra noastră «batjocura», «râsul» şi «desconsiderarea» ca şi cum am fi un grup de răufăcători. Am înţeles acestea, mai bine, după deplasarea noastră la Episcopia din Alba Iulia (26.06.2017), când am aflat că ni se spune «secta lui Pomohaci». Să ne ferească Dumnezeu de o astfel de perspectivă pentru Biserica Ortodoxă din România – de a alunga creştinii ortodocşi spre diferite secte religioase, mişcări spirituale ş.a., încercându-se chiar din interior să se dezmembreze, să se surpe B.O.R., cu susţinerea «în tandem» cu forţele externe, vrăjmaşe din ţară şi dinafară, prin subminarea prestigiului şi al autorităţii unor preoţi, a unor biserici, precum şi al creştinilor”, se susţine în memoriu.

Enoriaşii susţin că s-au deplasat la Alba Iulia ”pentru a fi ascultaţi şi a primi o binecuvântare, încurajare şi asigurarea că nu se va permite nimănui, în limita canoanelor B.O.R., să submineze prestigiul Bisericii din Moşuni şi a păstorului nostru”. ”Dar, VAI, nu ni s-a oferit această onoare de a apărea în faţa noastră Înalt Preasfinţitul Irineu, care nici acum (26.06.2017) şi nici în cei cca 4 ani nu s-a deplasat la Moşuni, nici în vederea sfinţirii Bisericii din Veţa (aparţinătoare parohiei), cu toate insistenţele făcute. Nu s-a dat curs insistenţelor noastre, fie din rea voinţă sau desconsiderare a creştinilor de aici, care împreună cu părintele C. Pomohaci, am depus eforturi susţinute pentru finalizarea multiplelor lucrări bisericeşti. Nu prezenta interes cunoaşterea trăirilor noastre creştineşti de aici? şi adevăratul «fenomen» din viaţa duhovniceasca din cadrul bisericii din Moşuni? Râvna spre slujirea liturgică înaltă şi strădania părintelui paroh Pomohaci, considerăm că putea să fie «studiată» cu grijă, ca pe unul din fenomenele demne de înţelegere aprofundată, înţeleaptă, care să preîntâmpine tendinţele acestea agresive, răutăcioase din partea unor “trepăduşi” care mai de care puşi pe «vânat»”, se mai arată în memoriu.

Susţinători ai preotului Pomohaci la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia





În document se precizează că protestul este îndreptat şi împotriva celor care «au necuviinţa şi chiar obrăznicia», să spună că părintele Pomohaci ar fi organizat deplasarea la Alba Iulia: ”Am aşteptat şi mai aşteptăm în continuare, înţelepciunea, chibzuinţa şi mult discernământ din partea Clerului, cu deosebire a Episcopiei din Alba Iulia, care nu a considerat de cuviinţă să dialogheze cu noi, sau cel puţin să ne acorde o simplă binecuvântare, mângâierea necesară şi încurajarea care ar fi fost atât de binevenite în aceste zile chiar şi în ziua de 26.06.2017, când ne-am deplasat la Episcopie. Chiar dacă am fi fost nişte «câini» care s-ar fi pus pe lătrat în curtea Episcopiei între orele 11:00 – 15:00, ar fi apărut totuşi «un ins uman» din «cetate» să vadă «de ce, şi pe cine latră câinii»?.

Închizându-ni-se uşile pentru dialog, toţi cei sosiţi aici pe cont propriu (peste 250 de persoane din diferite localităţi din ţară şi de peste hotare; femei cu copii, tineri, vârstnici unii chiar bolnavi), am stat în genunchi, în picioare pe lângă ziduri şi am rostit, fără pauze, rugăciuni adresate Bunului Dumnezeu, Psalmi, Pricesne, însoţite de multe lacrimi. Ne îngrijorează neputinţa de comunicare cu creştinii, o adâncire a rupturii în viaţa ortodoxă, unde credeam că ne găsim liniştea, mângâierea, pacea, speranţa şi încurajarea cuvenită. Am fost surprinşi de reacţia Arhiepiscopului Ortodox de la Alba Iulia, transmisă la data de 23.06.2017, orele 20:25 (Adevărul.ro), care se referea la o înregistrare transmisă de televiziune, şi îşi declara suferinţa Sfinţiei Sale, de mai mult de 4 ani produsă de preotul în cauză. Ne punem întrebarea – cum Înaltpreasfinţitul Irineu, suferind aşa de mult, ne-a evitat, nu ne-a adus şi nouă creştinilor la cunoştinţă abaterile pe baza cărora a pregătit dosarul pentru cateherisirea lui Pomohaci dupa cum declară? Noi nu considerăm că suntem chiar nişte suflete «CHIOARE», «OARBE» mai vedem şi noi ce se întâmplă în jurul nostru, «Mai Marii noştrii», nu sunt nici ei «poleiţi» în aurul LUMINII celei mai încurajatoare, există şi «micime» care umbreşte credinţa şi nu promovează înţelepciunea, discernământul, deschiderea sufletească, existând tendinţa de a “strangula” exprimarea adevărului (fie el cu bune şi rele)”.

Oamenii mai susţin, în final, că au speranţă şi încredere că Sfântul Sinod şi Preafericitul Patriarh al Romaniei vor găsi căile de restabilire a adevărului. Părintele Cristian Pomohaci a fost audiat săptămâna trecută la Arhiepiscopia din Alba Iulia unde i s-a dat un termen de 30 de zile pentru a aduce probe prin care să-şi demonstreze nevinovăţia. Aceasta după ce pe internet a apărut o înregistrare în care un bărbat care se presupune a fi preotul Cristian Pomohaci îi propune unui adolescent să-i arate organul sexual şi îi promite că va fi plătit dacă va întreţine relaţii sexuale cu el. Pomohaci este cercetat de Consistoriul Eparhial de la Alba Iulia şi riscă caterisirea, respectiv excluderea din Biserica Ortodoxă Română.