După doi ani de presiuni şi intimidări, Kronospan Sebeş a încetat brusc procesele intentate în 2015 împotriva a cinci activişti de mediu

În 2015, în urma unor proteste de amploare organizate la Sebeş, prin care se cerea dreptul la un aer curat şi relocarea fabricii de formaldehidă Kronospan la cel puţin 50 de kilometri de oraş, cinci dintre opozanţii Kronospan s-au ales cu procese în instanţă, sub pretextul că ar fi încălat dreptul la imagine al investitorilor.

La doi dintre aceştia, Ioan Căldare şi Ana Haţegan, compania le-a cerut daune materiale de 250.000 de lei fiecăruia şi cheltuieli de judecată de 20.000 de euro. Ceilalţi trei protestatari cărora le-au fost intentate procese civile sunt Daniel Nicolae Voic, Răzvan Cătălin Hudrea şi Oneţ Cristian. Deschise la Tribunalul Bucureşti, procesele au fost apoi strămutate la instanţe din Alba unde pârâţii aveau domiciliul, şi anume la Judecătoria Sebeş şi la Tribunalul Alba.

Reprezentanţii Kronospan au solicitat prin acţiunile în răspundere delictuală deschise în instanţă următoarele: încetarea faptelor ilicite care determină încălcarea dreptului la imagine al reclamantelor, precum şi interzicerea pentru viitor a săvârşirii acestor fapte de către pârât; obligarea pârâtului la plata către reclamante a sumei de 1 leu, cu titlu de daune morale pentru faptele ilicite comise; obligarea pârâtului la publicarea, pe proprie cheltuială, într-un ziar de largă circulatie a hotărârii ce urmează a fi pronunţată în cauză, în termen de 15 de zile de la comunicarea acesteia; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

La ultimele termene avocaţii companiei au depus întâmpinări prin care au anunţat că doresc să renunţe la judecată, pe motiv că scopul proceselor, şi anume acela de a opri diseminarea informaţiilor false în mediul public, ar fi fost atins. În cazul lui Ioan Căldare, Tribunalul Alba a obligat, în 1 noiembrie 2017, reclamantele, la plata în favoarea pârâtului a sumei de 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. La celelalte procese finalizate nu au fost acordate cheltuieli de judecată.

Profesorul Ioan Căldare, unul dintre cei mai activi opozanţi ai investiţiilor Kronospan de la Sebeş, a declarat că procesele care le-au fost intentate protestatarilor au avut un singur scop, şi anume cel de intimidare. ”Au vrut să ne sperie după protestele care au avut loc în 2015, iar procesele nu au fost decât încercări de intimidare prin hărţuire. Ne-au purtat prima dată pe la Bucureşti, pe urmă am reuşit să strămutăm procesele la Alba. Nu ştiu exact de ce au renunţat la procese, probabil are legătură şi cu schimbările din echipa de conducere a Kronospan. Noi nu am făcut decât să spunem adevărul, pe baza unor documente obţinute inclusiv de la APM. Cert este că nu au reuşit să ne închidă gura şi ne ducem misiunea mai departe, aceea de a atrage atenţia asupra tuturor neregulilor. Vom continua să cerem autorităţilor de mediu să-şi facă treaba, dar şi să convingem Primăria Sebeş că are un rol şi o responsabilitate în această chestiune. Primarul Dorin Nistor trebuie să înţeleagă că, potrivit legii, trebuie să înfiinţeze la primărie un compartiment de mediu, unde să angajeze specialişti şi să achiziţioneze un laborator de analize, ceea ce ne-ar permite să avem un control asupra poluării şi emisiilor. Un astfel de laborator costă în jur de 260.000 de euro, aşa că cu banii pe care i-a dat pe muşcate ar fi putut cumpăra unul”, a precizat Ioan Căldare.

La sfârşitul lunii septembrie 2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba a făcut publică decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Instalaţia de producere a formaldehidei cu capacitate de 60.000 de tone pe an, construită pe paltforma companiei Kronospan Sebeş.