Patru metode şi ponturi pentru a juca la ruletă

Dacă într-un cazinou live vei avea parte de o atmosferă electrizantă şi de dealeri mai mult sau mai puţin prietenoşi, în baruri sau la casele de pariuri poţi juca la ruletă doar prin intermediul aparatelor de joc, majoritatea pe lângă jocurile slots, includ şi jocul de ruletă. Mai puteţi juca şi online, prin intermediul cazinourilor online, însă puţine dintre acestea pot fi de încredere. Totuşi, datorită noilor reglementări din România în ce priveşte jocurile de noroc, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a verificat şi autorizat anul trecut câteva cazinouri, printre care şi legendarul 888 casino. De ce spunem legendar? Ei bine acest cazinou online există pe piaţă încă din anul 1997, adică odată cu începuturile internetului. Şi ce poate fi mai de încredere decât un brand care există şi funcţionează fără întrerupere de 20 de ani?

Înainte de a începe să joci cel mai popular joc de noroc din România este bine să ştii câteva lucruri despre acest joc. În primul rând trebuie să înveţi regulile de joc, pentru că a juca la ruletă nu înseamnă doar să pariezi pe un număr sau pe o culoare, înseamnă să ştii zonele pe care poţi paria sau anumite strategii de pariere.

Prima regulă care trebuie să o ştiţi atunci când jucaţi la ruletă este că majoritatea strategiilor de joc nu funcţionează, dar vă putem da câteva ponturi care ar putea să vă ajute.

Pontul 1 – Evitaţi să jucaţi ruleta care are doi de zero

Atunci când jucaţi este bine să evitaţi să jucaţi jocurile care conţin doi de zero, jucaţi dacă puteţi doar la acele rulete care conţin doar un singur zero. Diferenţa dintre cele două tipuri este foarte mare, cel puţin în ceea ce priveşte marja de câştig a casei, marja casei pentru roata cu doi de zero este de 5,26 în timp ce cea cu un singur zero este de 2,70. Veţi juca în continuare versiunea cu doi sau cu un singur de zero? La 888 ruleta online puteţi juca varianta cu un singur de zero, astfel că şansele de dvs. de câştig sunt mult mai mari decât în cazul altor cazinouri online.

Pontul 2 – Creaţi-vă un cont în bancă special pentru jocurile de noroc

Atunci când jucaţi la pariuri sau la cazino pe internet este bine să aveţi un cont separat la care să ataşaţi un card de debit Visa sau Mastercard. Contul acesta îl veţi folosi doar pentru a juca jocurile preferate de cazino online. Aşa cum aveţi un cont de economii sau un fond de pensie, este bine să aveţi şi un cont pentru jocuri. Acolo puteţi adăuga săptămânal sau lunar anumiţi bani pentru a depune sau retrage câştigurile. Astfel veţi putea în permanenţă să ţineţi o evidenţă a depunerilor, pierderilor sau a câştigurilor dvs.

Pontul 3 – Joacă în bankroll

Jucătorul de lângă tine sau o cunoştinţă de-a ta joacă sume mari de bani? Joacă într-o zi, cât joci tu într-un an? Prostii. Trebuie să joci atât cât îţi permiţi. Joacă bazat pe banii din contul special pentru jocuri. Foloseşte pentru o sesiune de joc maxim 5% din banii pe care îi ai în cont, dacă ai pierdut nu e nici o problemă, este şi mâine o zi şi nu te va afecta niciodată acea pierdere. La fel trebuie să faci şi în cazul în care câştigi, trebuie să te opreşti când consideri că ai câştigat suficient.

Pontul 4 – Joacă la ruleta live online de la 888

888 oferă pe lângă jocurile de cazino standard şi ruleta live unde puteţi juca online alături de dealeri reali exact ca într-un cazino real, şi chiar puteţi discuta cu aceştia prin intermediul chat-ului. Ruleta live online are un singur zero, ceea ce înseamnă că şansele voastre de câştig sunt net superioare faţă de celelalte cazinouri care oferă jocuri cu doi de zero.

Ţineţi minte! 888 funcţionează încă din 1997 şi este licenţiată în România din anul 2016, astfel că puteţi juca aici legal, într-un mediu plăcut şi în deplină siguranţă!