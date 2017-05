Adevărul Live, ora 12.00: povestea româncei care deţine un brand de haine estimat la 2,5 milioane de euro

Andra Turcanu, sefa de promotie in liceu si absolventa de doua facultati (ASE - Marketing, licentiate cu 10 si Facultatea de Studii Economice Europene) si de Master in Marketing si Management International (se autodefineste ca fiind un mix intre o tocilara si o rebela, intre o artista si un manager), a fondat brandul LouLou in 2012, cu 200 de euro imprumutati de la tatal ei, in mansarda casei in care locuia.

Daca în 2014, valoarea estimata a brandului era de 800.000 de euro, acum valoarea brandului romanesc care se intinde cu succes pe trei continente, cu magazine in Bucuresti, Galeriile Lafayette din Dubai Mall si in Melbourne, este de aproximativ 2.5 milioane de euro de euro.

