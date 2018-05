Nunta perfectă? 3 secrete ale mirilor fericiţi

Este un aspect esenţial. Dacă vrei să faci o nuntă mare, atunci timpul alocat planificării acesteia trebuie să fie direct proporţional. Dacă însă decizi că vei face o nuntă restrânsă, poate doar o mică petrecere în grădină, atunci este suficient să îţi faci o listă cu aproximativ 3 luni înainte. Asta în condiţiile în care ai stabilit deja locul acţiunii. Când simţi că abilităţile organizatorice nu sunt punctul tău forte, mai bine angajezi un profesionist. Pare o cheltuială în plus, însă este una binevenită. Te vei distra la petrecere, fără să te stresezi pentru detalii care poate altfel ţi-ar fi scăpat.

Ei bine, este prima voastră ieşire în societate ca şi cuplu. În ultimii ani, tot mai mulţi tineri căsătoriţi îşi doresc ca primul dans să fie unul special, iar pentru aceasta alocă un buget important lecţiilor de dans. Şi când spunem buget, ne referim şi la timpul alocat. Profesioniştii spun însă că, dincolo de orele de dans, este esenţial să vă alegeţi stilul în funcţie de... rochia miresei. „Dacă rochia este sirenă sau în formă de A, atunci recomandăm rumba. Dacă rochia este de tip prinţesă, atunci mirii ar trebui să aleagă un foxtrot sau chiar un vals lent. Dacă mireasa este mai nonconformistă şi poartă o rochie scurtă sau alege să se schimbe special pentru acest moment, atunci ar fi potrivită bachata sau un tangou argentinian. Tocmai pentru că este dificil să adaptăm stiluri de dans diferite la vestimentaţii diferite, nu recomandăm colaje din mai multe stiluri. Excepţie fac, desigur, cei care au o anumită experienţă sau care vin cu cel puţin 3-4 luni înainte de nuntă să exerseze pentru un dans de nunta spectaculos”, a explicat Andrei Fusea, profesor de dans in cadrul Studioului de Dans Arthur Murray din Bucureşti.

Indiferent de stilul ales, tendinţa este însă ca dansul să arate cât mai natural. De altfel, momentul va fi unul de succes dacă mirii nu se concentrează atât de mult pe tehnică, ci mai mult pe a savura clipa unică pe care o trăiesc. “Am observat că tot mai mulţi viitori miri îşi doresc să arate natural, să fie romantici. Nu îşi doresc neapărat coregrafii sofisticate, ci să transmită un mesaj simplu: că sunt îndrăgostiţi, fericiţi şi că îşi doresc şi ca invitaţii lor să se simtă la fel”, a mai precizat Andrei Fusea.

Iar în completarea acestei idei vine muzica. O formaţie sau un DJ compatibili cu stilul vostru vor întreţine atmosfera şi nu vor lăsa invitaţii să lâncezească pe scaun.

3. Numărul invitaţilor

Chiar dacă părinţii se simt obligaţi să-i cheme şi pe verii mătuşii bunicii din partea socrului pe care voi i-aţi văzut în urmă cu 30 de ani, nu cădeţi în această capcană. O nuntă mare nu înseamnă un dar mare, ci mai multă bătaie de cap. Persoane care nu se cunosc şi nu vă cunosc pot deveni dificile în timpul petrecerii. În plus, nu vreţi să vă petreceţi toată noaptea discutând cu persoane pe care le vedeţi pentru prima dată. "Noi nu le-am dat voie părinţilor să facă invitaţii în nume propriu, deşi aproape că am isat un scandal. Ne ceruseră câte 20-30 invitaţii să le dea prietenilor, rudelor, însă am rămas fermi pe poziţii. Am avut o nuntă cu 70 de persoane - doar apropiaţi. O ruşine, în viziunea părinţilor, dar un succes pentru noi", a povestit Andreea Stanciu, din Bucureşti.