De ce sucurile fresh sunt periculoase pentru ficat

Au mult zahăr, periculos pentru ficat

Zahărul din fructe (fructoză) îţi va da energie pe parcursul întregii zile şi senzaţia de saţietate, fără să fie nevoie să mănânci prea multe. În schimb, un pahar de suc este echivalentul unei porţii uriaşe de fructe, consumată într-un timp extrem de scurt. Fructoza e absorbită şi trimisă către ficat, singurul organ care o poate metaboliza în cantităţi mari, chiar dacă acest lucru îl afectează.

Conţin puţine fibre

Sucurile de fructe conţin multe vitamine, minerale şi antioxidanţi, însă au un aport scăzut de fibre. În comparaţie cu fructele întregi, consumate ca atare, sucurile îşi pierd din proprietăţi.

Pot aduce kilograme nedorite

Chiar dacă sunt naturale, sucurile din fructe sunt foarte concentrate, fiind o sursă bogată de zaharuri şi calorii. Este greşit să crezi că, dacă vei consuma calorii sub formă lichidă, acestea nu te vor îngrăşa. Dimpotrivă, cele din suc vor fi imediat asimilate de către organism, acumulându-se sub forma ţesutului adipos, în special în zona taliei. Mai indicate în dietă sunt sucurile din legume, cu puţin fruct adăugat, pentru aromă.