Test Drive Hyundai i30 Fastback - Un fel de 2 în 1

Şi uite că în 2018 avem în faţă un Hyundai i30 Fastback... blasfemie, ceva firesc sau un hatchback cu ceva în plus? Pe unele meleaguri hatchback-ul este rege, pe aici pe la noi, şi prin jur, sedanul este mai popular, alţii preferă break-ul. Hyundai a încercat cu i30 Fastback să ofere câte ceva din ambele lumi, un fel de 2 în 1.

Noi am testat deja i30, în clasica declinare hatchback, şi am găsit un model surprinzător de agreabil. Asta pentru a fi politicoşi şi a încerca să menajăm, din patriotism european, sentimentele unor compacte din Europa. Hyundai oferă o compactă extrem de competentă, ce aduce i30 fastback în plus, doar o altă linie?

Te simţi bine în maşină, tot ce te înconjoară este corect din punct de vedere al calităţii, al asamblării... ai o plăcută senzaţie de bine, venită de la un produs în care se simte că s-a investit în dezvoltare. Din punct de vedere ergonomic lucrurile stau bine, o planşă de bord care nu este aglomerată, comenzi grupate intuitiv pe zone şi butoane suficient de mari pentru a fi acţionate fără grija de a apăsa din greşeală altceva. Bucuros că s-a mai evaporat puţin din acel bleu electric al iluminării tabloului de bord, acum fiind mai mult spre alb, de asemenea am apreciat faptul că butonul pentru reglarea intensităţii iluminării este vizibil şi uşor accesibil. Am regăsit o poziţie la volan parcă o idee mai înaltă, la limită pentru cei de 1,90 metri înălţime. Spaţiul dintre cap şi tavan fiind limitat. În ciuda unei linii descendente spate, spaţiul la nivelul capului în spate este bun. Iar portbagajul oferă un volum de 450 litri, un plus de 55 litri comparativ cu hatchback-ul.

Chiar dacă încă avea pneuri de iarnă, deşi gradele de afară erau cu mult peste 7, am fost surprinşi de cât de incisivă s-a dovedit puntea faţă. Plăcută rigoarea maşinii de a urma cu precizie trasa impusă de cel de la volan. Direcţia precisă, dar fără urmă de feedback, specifică unei unităţi asistate electric. Am descoperit o punte spate ceva mai rigidă decât la hatch, pe anumite denivelări, în special pe cele mărunte, spatele scutură, ai impresia că eşti într-un pick-up. Cei drept, nu am verificat presiunea din pneuri, se prea poate să fi fost ceva mai mare, odată cu venirea acestei primăveri văratice.

Sub capotă, un propulsor T-GDI de 1.4 litri care dezvoltă 140 CP la 6.000 rpm şi un cuplu motor de 242 Nm la 1.500 rpm. Puterea ajunge la puntea faţă via o cutie automată cu 7 rapoarte şi dublu ambreiaj. Propulsorul este extrem de agreabil, fiind ajutat şi de cele trei configuraţii disponibile – ECO, Normal şi Sport. Pentru un regim normal de condus, în urban, noi am obţinut un consum mediu de 8 litri, cu 0,5 litri mai mult decât la hatch... oarecum în aceeaşi zonă. Pentru o compactă de 1.350 kg este o valoare bună. Cutia, în mod cert îşi aduce aportul la această valoare bună, dar, uneori, este mofturoasă, are anumite ezitări la schimbarea treptelor, în special la viteze reduse.

Fastback... un i30 care îţi oferă mai mult la capitolul imagine, nu doar un portbagaj mai mare cu 50 litri. O caroserie care prin cei 15 cm câştigaţi la nivelul lungimii oferă mai multă fluiditate şi eleganţă.

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Hyundai i30 Fastback 1.4 Benzina Turbo (T-GDI) 140CP Aut7 Exclusive

Motor – turbo, L4, 1.353 cmc, 140 CP@6.000 rpm, 242 Nm@1.500-3.200 rpm.

Transmisie – cutie automată 7 trepte, tracţiune faţă

Performanţe – 203 km/h v. max, 0-100 km/h 9,5 secunde

Portbagaj – 450 litri

Rezervor – 50 litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.455 / 1.795/ 1.425, ampatament – 2.650

Consum mediu urban declarat – 6,4 litri/ 100 km

Consum mediu urban în test – 8 litri/ 100 km

Preţ de bază – 20.575 euro, TVA inclus

Preţ model testat – 24.026 euro, TVA inclus