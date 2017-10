BMW X2 completează gama modelelor Sports Activity Coupé bavareze

Principalul factor de diferenţiere este un limbaj de design nou, care combină formele dinamice şi proporţiile reduse ale unui coupé cu construcţia robustă a unui model BMW X.

"BMW X2 reprezintă o expresie a dinamicii moderne şi extrovertite", spune Adrian van Hooydonk, vicepreşedinte executiv al BMW Group Design, în descrierea noului BMW X2. "Conceptul său de automobil independent aduce o faţetă nouă, proaspătă şi interesantă a BMW în segmentul compact".

Modelul este mai scurt şi mai scund cu peste şapte centimetri faţă de BMW X1 - şi totuşi are acelaşi ampatament. Dispunând de console scurte, are şi o linie a acoperişului în stil coupé şi o grafică subţire a geamurilor.

"BMW X2 îmbină cu formele rapide de coupé cu volumele robuste ale unui model X", concluzionează Thomas Sycha, director de design BMW pentru clasa compactă. "A fost important pentru noi să facem ca aceste aspecte aparent conflictuale ale BMW X2 şi caracterul individual al automobilului să poată fi experimentate din orice unghi şi la prima vedere".

Tradiţionala grilă BMW a radiatorului este doar un exemplu, răsturnând forma trapezoidală obişnuită - acum se lărgeşte de sus în jos. Aceasta este prima dată când detaliul de design apare la un model BMW modern.

Un alt aspect remarcabil, mai tipic pentru un coupé BMW, este plasarea logo-ului mărcii pe montanţii C. Reminiscenţe ale modelelor BMW legendare, precum 2000 CS şi 3.0 CSL, reprezintă un alt element care subliniază aspiraţiile sportive ale BMW X2.

Montanţii C găzduiesc două caracteristici BMW: curba BMW Hofmeister distinctivă şi, pentru prima dată la un model BMW X, logo-ul BMW. Există ceva special în ceea ce priveşte designul acestor două elemente. Ca element integrat în montantul C, curba Hofmeister de la BMW X2 este uşor alungită şi nu trece peste linia uşii. Logoul BMW de pe montanţii C invocă un indiciu de design mult admirat la coupé-urile BMW clasice precum 2000 CS şi 3.0 CSL şi asigură că automobilul este recunoscut instantaneu pe şosea.

Transmisie cu dublu ambreiaj şi tracţiune integrală inteligentă xDrive

În primul rând, noul model va fi lansat cu motor pe benzină pentru BMW X2 sDrive20i (consum mediu mixt: 5,9-5,5 l/100 km, emisii CO2: 134-126 g/km), plus variantele diesel X2 xDrive20d (consum mediu mixt: 4,8-4,6 l/100 km, emisii CO2: 126-121 g/km) şi X2 xDrive25d (consum mediu mixt: 5,3-5,1 l/100 km; emisii CO2: 139-133 g/km). Varianta pe benzină este echipată cu transmisia sportivă Steptronic cu şapte trepte, cu dublu ambreiaj, care se remarcă prin schimbarea rapidă a vitezelor şi funcţionarea foarte eficientă, ceea ce contribuie la nivelul redus al emisiilor CO2. Motorul de 2,0 litri, cu patru cilindri şi putere de 141 kW/192 CP, oferă performanţe remarcabile. Sprintul de la 0 la 100 km/h durează 7,7 secunde, iar viteza maximă este de 227 km/h.

Ambele modele diesel sunt echipate cu sistem inteligent de tracţiune integrală xDrive ca dotare standard. Dotarea integrală Hill Descent Control permite BMW X2 să menţină automat o viteză dorită pe coborârile abrupte, asigurând un control direcţional optim în situaţii dificile.

Motorul diesel de 2,0 litri aflat sub capota modelului BMW X2 xDrive25d generează o putere de 231 CP şi un cuplu maxim de 450 Nm. În ciuda faptului că emite doar 139-133 g CO2/km în ciclul de consum combinat, vârful de gamă diesel pentru BMW X2 ajunge la 100 km/h cu start de pe loc într-un timp impresionant: 6,7 secunde. Ambele motoare diesel sunt conectate cu transmisia Steptronic cu opt trepte. Toate modelele cu transmisie automată pot fi comandate opţional cu clapete de schimbare a vitezelor pe volanul sport.

Cu un coeficient aerodinamic Cd de doar 0,28, X2 xDrive20d este unul dintre cele mai eficiente aerodinamic modele din întregul segment. Generează o putere maximă de 190 CP şi are emisii CO2 de doar 126-121 g/km în ciuda cuplului de 400 Nm.

Alte variante atractive ale BMW X2 vor fi adăugate în portofoliul modelului Sports Activity Coupé în prima parte a anului 2018 - sub forma variante X2 sDrive18i cu motor cu trei cilindri şi a variantelor X2 xDrive20i, X2 sDrive18d şi X2 xDrive18d - toate cu motoare cu patru cilindri.

Puterea modelelor pe benzină variază de la 140 CP pentru X2 sDrive18i (cu transmisie manuală, consum mediu mixt: 6,3-6,0 l/100 km, emisii CO2: 144–138 g/km; cu transmisia Steptronic cu şapte trepte, cu dublu ambreiaj, consum mediu mixt: 6,2-5,9 l/100 km, emisii CO2: 141–135 g/km până la 192 CP pentru X2 xDrive20i (consum mediu mixt: 6,2-6.1 l/100 km; emisii CO2: 142–138 g/km. Modelele diesel X2 sDrive18d (cu transmisie manuală, consum mediu mixt: 4,6-4,5 l/100 km, emisii CO2: 121-119 g/km; cu transmisie Steptronic cu opt trepte, consum mediu mixt: 4,7-4,5 l/100 km, emisii CO2: 124–118 g/km şi X2 xDrive18d (consum mediu mixt: 5,2-4,8 l/100 km, emisii CO2: 137–128 g/km 150 CP.